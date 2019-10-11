Apple из Китая не выгонят, торговая война отменяется: США и Китай договорились

Пекин согласился нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции. США со своей стороны пошли на ослабление торговых пошлин на китайский импорт.

Нынешние договоренности могут стать основой для всеобъемлющего «мирного соглашения», которое положит конец торговой войне, пишет агентство. По данным источников, Вашингтон и Пекин могут заключить полноценный мир до конца 2019 года.

Ранее Bloomberg писал, что Китай в рамках нынешних переговоров не рассчитывал на полноценное соглашение. В Пекине планировали минимизировать ущерб для собственной экономики и добиться заморозки американских пошлин на нынешнем уровне, а также отказа от новых ограничений, которые были запланированы на середину октября и середину декабря.