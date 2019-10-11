Дети иммигрантов имеют право на образование в Эстонии даже без вида на жительство

Детям граждан третьих стран необходимо обеспечить место в детском саду или школе независимо от их родного языка, национальности, основания, на котором они пребывают в Эстонии, или наличия регистрации места жительства в регистре народонаселения.
Об этом говорится в письме канцлера Министерства внутренних дел Лаури Лугна, направленном в ответ на соответствующий запрос главы таллиннского Департамента образования Андреса Паюла, пишет Rus.ERR.
Паюла в сентябре обратился в министерство за разъяснениями в связи с наплывом в Эстонию мигрантов из третьих стран - Украины, России, Белоруссии и Молдовы, которые пытаются устроить своих детей в местные школы, в основном в Таллинне.
С точки зрения как Закона о детских дошкольных учреждениях, так и Закона об основной школе и гимназии, принимать их детей столичные школы и детские сады не обязаны, считает таллиннский чиновник. По словам Паюла, Департамент полиции и пограничной охраны этим летом ясно дал понять Таллинну, что в столичные детские сады или школы можно зачислять только детей, имеющих законное основание для пребывания в Эстонии, то есть вид на жительство и прописку в Таллинне.
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