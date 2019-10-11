Дети иммигрантов имеют право на образование в Эстонии даже без вида на жительство

Паюла в сентябре обратился в министерство за разъяснениями в связи с наплывом в Эстонию мигрантов из третьих стран - Украины, России, Белоруссии и Молдовы, которые пытаются устроить своих детей в местные школы, в основном в Таллинне.

С точки зрения как Закона о детских дошкольных учреждениях, так и Закона об основной школе и гимназии, принимать их детей столичные школы и детские сады не обязаны, считает таллиннский чиновник. По словам Паюла, Департамент полиции и пограничной охраны этим летом ясно дал понять Таллинну, что в столичные детские сады или школы можно зачислять только детей, имеющих законное основание для пребывания в Эстонии, то есть вид на жительство и прописку в Таллинне.