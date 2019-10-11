Молодежная сборная Эстонии одержала победу над Латвией

Сборная Эстонии открыла счет после автогола Даниеля Балодиса на 11-й минуте, однако через семь минут Латвия усилиями Марко Регжи счет сравняли. Победу 2:1 команде Игоря Принса принес точный удар на 24-й минуте нападающего "Пайде" Андера Оття Валге.

Сборная Эстонии с тремя очками занимает предпоследнее, пятое место в свое отборочной группе. На расстоянии одного очка от молодежки находится третье место, которое делят команды Сербии и Болгарии.