Сводка полиции: пьяный водитель без прав в кювете и пешеходы в больнице

В 10.29 сообщили, что в Харьюмаа в волости Ания на шестом километре шоссе Кийу-Соодла 24-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Crafter на крутом повороте вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В 13.16 в Таллинне возле улицы Ластекоду, 11а 34-летняя женщина на автомобиле Opel Astra сдавала назад и сбила 73-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14.46 в Тарту на перекрестке бульвара Вабадузе и улицы Лай 32-летний велосипедист проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в пересекающую бульвар Вабадузе 27-летнюю женщину. Пешеход была доставлена в Клинику Тартуского университета.

Около 15.10 в Тартумаа в волости Кастре в деревне Игавере на четвертом километре шоссе Хааслава-Аадами-Уникюла, по предварительным данным, 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав на автомобиль Toyota Avensis на прямом участке дороги вылетел с дороги. Водитель доставлен в Клинику Тартуского университета.