Банк Danske просит у Эстонии 600 евро

Находящийся в процессе ликвидации эстонский филиал Danske Bank приводит в порядок последние финансовые дела и передал Министерству финансов Эстонии просьбу перевести на свой счет 630 евро и 16 центов — связанные со студенческими кредитами проценты, пишет Postimees.
Из ходатайства следует, что у Danske по состоянию на третий квартал было 11 получателей кредита с детьми до трех лет и процент за их кредиты составил 507,56 евро. Один получатель учебного кредита также был резидентом и процент за него был 122,6 евро.
Ни одного нового получателя учебного кредита в третьем квартале у филиала, конечно, не было и ни один новый учебный кредит не был выдан.
Кредитный портфель частных лиц эстонского филиала Danske Bank в четвертом квартале перешел банку LHV и 31 декабря Danske Bank остался без разрешения на деятельность в Эстонии. Банк просит министерство перевести 630,16 евро не позднее 25 декабря.
Danske Bank связан с масштабным международным отмыванием денег.