Не Эрмитажем единым: нетуристический гид по Санкт-Петербургу

Креативное пространство у моря «Севкабель Порт»

Кожевенная линия, д. 40

Севкабель Порт чем-то похож на таллиннский Теллискиви. ФОТО: Севкабель Порт / Sevkabel Port / vk.com

В прошлом году в западной части Васильевского острова открылся креативный кластер «Севкабель Порт». Расположенный на территории действующего кабельного завода, он включает в себя кафе, бары, магазины, игровые и творческие пространства для детей и взрослых, а также прогулочную зону с видом на Финский залив. Здесь регулярно проходят разноформатные мероприятия: от рынков выходного дня с фермерскими продуктами до масштабных музыкальных фестивалей и ретроспективных выставок. Кстати, летом от Дворцовой набережной (той самой, где находится Эрмитаж) до причала «Севкабеля» ходят речные такси. Зимой в креативном кластере работает «Каток у моря» — ледовое поле общей площадью 1000 квадратных метров с видом на замерзающий залив.

Севкабель Порт ФОТО: Севкабель Порт / Sevkabel Port / vk.com

Оранжерея Таврического сада

Шпалерная улица, д. 43

На втором этаже кафе - в меню кофе и десерты. ФОТО: Оранжерея Таврического сада / facebook

Тропический сад, спрятанный в самом сердце Петербурга. Оранжерея Таврического сада — часть проекта Таврического дворца, подаренного Екатериной II ее фавориту князю Потемкину. Основную часть помещения занимает выставочный зал, в стеклянный потолок которого упираются пальмы, а вдоль тропинок цветут теплолюбивые растения. Кусочек здешних тропиков, кстати, можно привести на родину. В фойе оранжереи есть лавка «Цветочница Анюта», где местные флористы помогут вам выбрать горшечное растение для дома. На втором этаже работает кофейня Orangery с живописным видом на пальмы, где можно выпить кофе с французскими пирогами и другими десертами. В самой оранжерее регулярно проходят концерты, выставки, лекции и занятия йогой.

Оранжерея Таврического сада ФОТО: Оранжерея Таврического сада / facebook

Прекрасное место для занятий йогой. ФОТО: Оранжерея Таврического сада / facebook

Ротонда на ул. Гороховой

Гороховая улица, д. 57

На любом свободном кусочке в парадной люди пишу свои желания. ФОТО: Ротонда / vk.com

Знакомство с культурой Петербурга нельзя считать состоявшимся, если вы никогда не бывали в местных парадных. Парадная в Доме Яковлева-Евментьева — настоящее произведение искусства. Неповторимой ее делает так называемая ротонда — круглая постройка с шестью колоннами. С первого по третий этаж стены повторяют изгибы спиралевидных лестниц и завершаются куполом. Ротонда на Гороховой считается мистическим местом. Согласно легендам в период имперской России масоны проводили здесь таинственные ритуалы. В перестроечные времена вестибюль Дома Яковлева-Евментьева стал точкой сбора местных хиппи и панков, где они, пользуясь прекрасной акустикой, проводили концерты. Говорят, что в поисках вдохновения ротонду посещали Борис Гребенщиков и Виктор Цой. Вход в парадную по решению жителей дома сделали платным. Все собранные средства пойдут на реставрацию ротонды.

Ротонда на Гороховой улице. ФОТО: Ротонда / vk.com

Чебуречная «Салхино»

Вознесенский проспект, д. 55

"Салхино" ФОТО: http://salhinospb.ru