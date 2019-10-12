Не Эрмитажем единым: нетуристический гид по Санкт-Петербургу

Каток у моря и кофейня с видом на пальмы, музей уличного искусства и ротонда в парадной жилого дома. В честь упрощения визового режима Rus.Postimees подготовил нетуристистический гид по Санкт-Петербургу.
Креативное пространство у моря «Севкабель Порт»
Кожевенная линия, д. 40
В прошлом году в западной части Васильевского острова открылся креативный кластер «Севкабель Порт». Расположенный на территории действующего кабельного завода, он включает в себя кафе, бары, магазины, игровые и творческие пространства для детей и взрослых, а также прогулочную зону с видом на Финский залив. Здесь регулярно проходят разноформатные мероприятия: от рынков выходного дня с фермерскими продуктами до масштабных музыкальных фестивалей и ретроспективных выставок. Кстати, летом от Дворцовой набережной (той самой, где находится Эрмитаж) до причала «Севкабеля» ходят речные такси. Зимой в креативном кластере работает «Каток у моря» — ледовое поле общей площадью 1000 квадратных метров с видом на замерзающий залив.
Подробности здесь: http://www.sevcableport.ru
Оранжерея Таврического сада
Шпалерная улица, д. 43
Тропический сад, спрятанный в самом сердце Петербурга. Оранжерея Таврического сада — часть проекта Таврического дворца, подаренного Екатериной II ее фавориту князю Потемкину. Основную часть помещения занимает выставочный зал, в стеклянный потолок которого упираются пальмы, а вдоль тропинок цветут теплолюбивые растения. Кусочек здешних тропиков, кстати, можно привести на родину. В фойе оранжереи есть лавка «Цветочница Анюта», где местные флористы помогут вам выбрать горшечное растение для дома. На втором этаже работает кофейня Orangery с живописным видом на пальмы, где можно выпить кофе с французскими пирогами и другими десертами. В самой оранжерее регулярно проходят концерты, выставки, лекции и занятия йогой.
Подробности здесь: http://orangery-spb.ru
Ротонда на ул. Гороховой
Гороховая улица, д. 57
Знакомство с культурой Петербурга нельзя считать состоявшимся, если вы никогда не бывали в местных парадных. Парадная в Доме Яковлева-Евментьева — настоящее произведение искусства. Неповторимой ее делает так называемая ротонда — круглая постройка с шестью колоннами. С первого по третий этаж стены повторяют изгибы спиралевидных лестниц и завершаются куполом. Ротонда на Гороховой считается мистическим местом. Согласно легендам в период имперской России масоны проводили здесь таинственные ритуалы. В перестроечные времена вестибюль Дома Яковлева-Евментьева стал точкой сбора местных хиппи и панков, где они, пользуясь прекрасной акустикой, проводили концерты. Говорят, что в поисках вдохновения ротонду посещали Борис Гребенщиков и Виктор Цой. Вход в парадную по решению жителей дома сделали платным. Все собранные средства пойдут на реставрацию ротонды.
Подробнее здесь: https://vk.com/rotondaeveryday
Чебуречная «Салхино»
Вознесенский проспект, д. 55
Еще одна питерская «фишка» — унаследованные со времен СССР общепиты. Столовые, пирожковые, пышечные, пельменные и, конечно, чебуречные — это простая, вкусная и бюджетная еда, пользующаяся большим спросом среди местных. В чебуречной «Салхино» на Вознесенской больше полувека готовят блюда грузинской кухни. В меню представлены традиционные яства, такие как хачапури, абхазури, хинкали и жареный сулугуни. Но все же фирменное блюдо заведения, которое следует отведать гостям северной столицы — чебурек «по-ленинградски». Его рецепт не менялся с 60-х годов. «Поделиться с гостем кусочком солнца, которое заключено в традиционной грузинской кухне» — так описывают идею заведения творческая команда «Салхино».
Подробности здесь: http://www.salhinospb.ru
Музей уличного искусства
Шоссе Революции, д. 84
Музей стрит-арта — еще одно незаурядное культурное пространство города, образованное в 2012 году. Пропитанный индустриальной эстетикой, музей находится на территории действующего завода слоистых пластиков. В одной его части расположилась постоянная экспозиция, состоящая не из обыденных для музейных пространств холстов, скульптур и инсталляций, а непосредственно самих граффити. Приглашенные художники создают их в/на стенах завода. Другая часть отдана под публичную площадку, где организуют всевозможные фестивали, лекции, ярмарки и мастер-классы. На территории музея есть кафе, сувенирная лавка и площадка под спортивные развлечения: стритбол, футбол, пин-понг и скейтбординг. Каждые выходные в закрытой части завода, отданной под постоянную экспозицию, проходят экскурсии.
Подробности здесь: https://streetartmuseum.ru/
Буддистский храм «Гунзэчойнэй»
Приморский проспект, д. 91
Петербургский Буддийский храм — до недавнего времени самый северный в мире — был построен в 1909 году по ходатайству тибетского Далай-ламы. Пережив две революции, красный террор и другие тяготы коммунизма, в 90-х здание вновь попало в руки общества буддистов, и с тех пор функционирует как полноценный дацан. Имя храма «Гунзэчойнэй» в переводе с тибетского означает «источник Святого Учения Будды, который сострадает всему живому». Сейчас в дацан приезжают с лекциями по буддистской философии и медитационными ретритами западные и тибетские учителя. Местные монахи совершают молебны за счастье живых и перерождение усопших. В «Гунзэчойнэй» есть специалисты в области народной тибетской медицины и даже астрологи. Отдельного внимания заслуживает облик здания и прилегающая к нему территория с характерными для буддистской эстетики золотисто-красно-зелеными оттенками и двухметровым бурханом Будды внутри храма.
Подробности здесь: https://vk.com/dazanspb