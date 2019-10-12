Галерея: в начале Мустамяэ-теэ появится новый квартал за 150 миллионов евро

На этой неделе Таллиннская горуправа приступила к детальному планированию, согласно которому на территории между улицей Мустамяэ, Палдиским шоссе и улицей Пирни с площадью почти семь гектар появится современная целостная, городская среда с офисными зданиями и жилыми домами. Разрешение на строительство предусматривает здания не выше 14 этажей.

«Для нас это будет масштабным делом», - сказал руководитель Eesti Talleks Кайдо Падар. Он добавил, что они не хотят создать невзрачный бетонный квартал, а построить жилую среду с максимально естественной средой, внутренними дворами, где не будет раздаваться городской шум. «Это должно быть таким местом, где мы сами бы хотели работать».

Помимо собственного уголка для Talleks, как утверждает Падар, в новом квартале место могло бы найтись для отелей и гостевых квартир, а также для детских садов и бюро. «Все важное в одном месте», — сказал Падар. Он считает, что преимущество квартала — это хорошее месторасположение, поскольку квартира будет построен точно на границе города, откуда удобно направиться в любую сторону.

Началу детальной планировки предшествовала долгие и основательные подготовительные работы и консультации с горуправой. По словам Падара, планировку может быть одобрена через два-три года. Квартал для Talleks с оборотом менее четырех миллионов евро будет самой большой инвестицией в истории.