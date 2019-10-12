Можно ли в Эстонии доказать наличие психологического насилия?

Если речь идет о бытовом насилии, то мы привыкли думать, что виновником является мужчина, а жертвой – женщина. Точно можно сказать, что при физическом насилии чаще всего жертвой становится женщина и в редких случаях – мужчина.

"Если говорить о последнем, то можно заверить, что в Эстонии нет статистики и исследований, в которых бы отражалось число жертв психологического насилия и их половая принадлежность, - рассказывает юрист Ану Баум. - Если учесть то обстоятельство, что вербально женщины сильнее мужчин, то, безусловно, жертвами могут быть и лица мужского пола. Гендерное равенство - популярное явление, но женщины зачастую более умелые в общении, а техники манипулирования могут использовать как мужчины, так и женщины. Поэтому мой комментарий с гендерной точки зрения следует читать как нейтральный".

Психологическое насилие имеет замедленный темп развития

Часто психологическое насилие ужаснее физического, но, к сожалению, доказать его практически невозможно. "Причина заключается в том, что не остается видимых следов, и в общем имеются только словесные показания сторон. Помимо этого, психологическое насилие труднее осознается – оно начинается тихо и протекает медленно, в основном разрушается самооценка человека, - говорит Баум. - Поскольку психологическое насилие в большинстве случаев развивается долго, то лицо, в отношении которого оно применяется, не воспринимает соответствующее поведение в таком значении. Если постоянно повторять человеку, что он ни на что не способен, не подходит на роль родителя ребенка, слишком толстый/страшный/беспомощный и так далее, то в конце концом он и сам начнет в это верить, а его самооценка искажается. Очень распространенная угроза насильника звучит как: «Если ты хочешь разойтись, то я заберу у тебя детей»".

Психологическое насилие может быть многоликим – например, упреки, угрозы, т.н. эффект йо-йо (сегодня я наговорю гадостей, завтра извинюсь и подарю букет красных роз), манипуляции, возникновение материальной зависимости, так же и излишний контроль одной стороной передвижений и действий другой.

"Если говорить о доказательствах, то, как было отмечено выше, это непросто, а зачастую вообще невозможно. Если же, например, психологическое насилие происходит на глазах друзей или знакомых, то их можно позвать в суд в качестве свидетелей, - озвучивает один из вариантов юрист. - Однако насильники обычно не настолько глупы, чтобы вести себя подобным образом в присутствии третьих лиц. При освидетельствовании со стороны друзей и знакомых нужно иметь ввиду, что вторая сторона всегда сможет утверждать, что знакомые/друзья/родственники жертвы просто защищают ее и на самом деле ничего подобного не происходило".

По словам Баус, одним из доказательств может стать, например, мнение/позиция психолога. Это возможно только в том случае, если жертва обратиться к специалисту за помощью, тогда психолог сможет сформировать свое мнение. Но даже тут доказательство не является сто процентным.

В предоставлении доказательств помогут сохраненные сообщения

Доказать психологическое насилие станет проще, если виновная сторона пользовалась социальными сетями – так, жертва могла сохранить сообщения, беседы в Facebook и другое. Но это случается все же редко – обычно насильники не оставляют таких сохраненных свидетельств.