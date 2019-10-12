Сб, 12.10.2019
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Умер звезда "Малхолланд драйв" и "Твин Пикс" Роберт Форстер

Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.

ФОТО: Jordan Strauss/Invision/AP, File

Американский актер Роберт Форстер умер в пятницу в возрасте 78 лет, сообщает журнал The Hollywood Reporter. По данным издания, у Форстера был рак мозга, передает "Интерфакс".

На счету Форстера десятки ролей. В частности, он работал с Дэвидом Линчем в фильме "Малхолланд драйв" и третьем сезоне сериала "Твин Пикс". Он также снимался в сериалах "Во все тяжкие" и "Последний настоящий мужчина".

В 1998 году актер был номинирован на "Оскар" за роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино "Джеки Браун".

Последним фильмом, в котором снялся актер, стал полнометражный "El Camino: Во все тяжкие". Он является продолжением одноименного сериала. Актер умер в день премьеры полнометражного фильма на Netflix.

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