«Недешевая рабочая сила»: чем привлекает Эстония украинских трудоголиков?

Эти мужчины из Закарпатья сильно мотивированы и хотят максимально использовать время для зарабатывания денег. «Украинцы в мире вторые по трудолюбию. Больше работает только лошадь», - заявляет Кристиан Ружелла.

На эстонском они могут сказать только «tere». Единицы знают еще несколько слов. Но как говорится в известном эстонском фильме «Viimne reliikvia» («Последняя реликвия»), за болтовню зарплату не платят.

Ярослав Микита говорит, что свободное время у него тогда, когда он едет домой, а тут надо работать. В Закарпатье у него семья, надо поднимать трех детей.

Они дружно опровергают мнение, что украинские строители — дешевая рабочая сила. Анатолий Жайворонок зарабатывает строительством уже 25 лет. Он ездил на заработки в Чехию, Словакию и другие страны еще до того, как на Украине началась война. «Везде строителям платят одинаково, даже дома до войны», - говорят они.

В один голос украинские строители говорят, что война на родине отняла у них заработок — в последние пять лет строят мало и новые объекты для себя днем с огнем не сыщешь.

Начальник бригады говорит, что в Эстонию, в Ярвамаа они друг за другом попали три-четыре года назад через Анатолия, у которого здесь есть родня.

Напомним, что волна украинских строителей вместе с семьями приехала в те края в колхозы в 1970-х годах.

Некоторые из строителей работают с полной занятостью в эстонской фирме, другие — через компании по аренде рабочей силы. Земляки говорят, что друг нашел друга, а тот следующего, то есть себе коллег выбирали внимательно и любители выпить или с другими проблемами в бригаду не попали.

По их мнению, работать в Чехии, Польше или Словакии легче, поскольку дом ближе и язык там более понятный, как, например, для эстонцев понятен финский язык.

Не думали ли они о переезде в Эстонию? По слухам, в Пайде в металлообрабатывающей промышленности и на хлебопекарном заводе много работает украинцев, которые приехали сюда с семьями и отправили детей в местные школы.

«Выгляните в окно», - говорит Ярослав. На улице несколько градусов тепла, серое небо и проливной дождь. «У нас в Карпатах красивая природа. Если бы в Эстонии был испанский климат, другое дело», - объясняет он. Анатолий говорил, что он думал, но дочери надо дома окончить школу.

В Эстонии украинцы ценят стабильность. Работа всегда есть, не надо искать себе объекты. Работодателем они довольны, зарплату платят вовремя и мошенничества, о котором время от времени говорят, когда украинцев оставляют без зарплаты, они здесь не сталкивались.