«Недешевая рабочая сила»: чем привлекает Эстония украинских трудоголиков?

«У нас нет свободного времени!» - отвечает украинский строитель на одном объекте в Пайде на вопрос журналиста Järva Teataja, чем они занимаются после рабочего дня. - Приезжаем сюда на работу, свободное время проводим дома».
Эти мужчины из Закарпатья сильно мотивированы и хотят максимально использовать время для зарабатывания денег. «Украинцы в мире вторые по трудолюбию. Больше работает только лошадь», - заявляет Кристиан Ружелла.
На эстонском они могут сказать только «tere». Единицы знают еще несколько слов. Но как говорится в известном эстонском фильме «Viimne reliikvia» («Последняя реликвия»), за болтовню зарплату не платят.
Ярослав Микита говорит, что свободное время у него тогда, когда он едет домой, а тут надо работать. В Закарпатье у него семья, надо поднимать трех детей.
Они дружно опровергают мнение, что украинские строители — дешевая рабочая сила. Анатолий Жайворонок зарабатывает строительством уже 25 лет. Он ездил на заработки в Чехию, Словакию и другие страны еще до того, как на Украине началась война. «Везде строителям платят одинаково, даже дома до войны», - говорят они.
В один голос украинские строители говорят, что война на родине отняла у них заработок — в последние пять лет строят мало и новые объекты для себя днем с огнем не сыщешь.
Начальник бригады говорит, что в Эстонию, в Ярвамаа они друг за другом попали три-четыре года назад через Анатолия, у которого здесь есть родня.
Напомним, что волна украинских строителей вместе с семьями приехала в те края в колхозы в 1970-х годах.
Некоторые из строителей работают с полной занятостью в эстонской фирме, другие — через компании по аренде рабочей силы. Земляки говорят, что друг нашел друга, а тот следующего, то есть себе коллег выбирали внимательно и любители выпить или с другими проблемами в бригаду не попали.
По их мнению, работать в Чехии, Польше или Словакии легче, поскольку дом ближе и язык там более понятный, как, например, для эстонцев понятен финский язык.
Не думали ли они о переезде в Эстонию? По слухам, в Пайде в металлообрабатывающей промышленности и на хлебопекарном заводе много работает украинцев, которые приехали сюда с семьями и отправили детей в местные школы.
«Выгляните в окно», - говорит Ярослав. На улице несколько градусов тепла, серое небо и проливной дождь. «У нас в Карпатах красивая природа. Если бы в Эстонии был испанский климат, другое дело», - объясняет он. Анатолий говорил, что он думал, но дочери надо дома окончить школу.
В Эстонии украинцы ценят стабильность. Работа всегда есть, не надо искать себе объекты. Работодателем они довольны, зарплату платят вовремя и мошенничества, о котором время от времени говорят, когда украинцев оставляют без зарплаты, они здесь не сталкивались.
Эстония привлекает украинских строителей больше Западной Европы и тем, что почасовая ставка тут такая же, но работать сверхурочно не надо. Эстонские законы более либеральны и позволяют больше зарабатывать.
На Украине много несправедливости. Так, продавец зарабатывает едва ли 100 евро, пенсионер должен выживать на 50 евро. В то же время члены Рады каждый месяц получают по 10 000 евро. Это у мужчин не укладывает в голове.
Они надеются, что коррупцию все-таки победят, восстановится социальная справедливость и общий уровень зарплат, будут приличные пенсии. И только после этого будет поднята тема Крыма и Восточной Украины.
На вопрос, был ли кто-то из них на войне, сначала царит долгое молчание. «Я был», - отвечает Анатолий, отмечая, что это было в 2015-2016. На вопрос, где, отвечает: «Честно хотите знать?». Он перечисляет с десяток знакомых из военной сводки населенных пунктов, заканчивая Станицей Луганской.
По словам Анатолия, никаких следов приближающегося мира нет, война ведется каждый день. «Умирают десятки людей, а в СМИ говорят, что умер один. Куда деваются остальные? - спрашивает он и сам же отвечает. - Обе стороны занимаются пропагандой и показывают ситуацию в выгодном для себя свете». Если кто-то хочет узнать реально, что происходит на Донбассе, Анатолий советует отправиться на место.
Хотя отношение украинской общественности к своему соседу стало плохим из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, Анатолий говорит, что ненавидит их уже со времен службы в Советской армии. «Я был на военной службе в Крыму, когда как раз распался Советский Союз. Нас было всего пять украинцев, и нас высмеивали и ругали за то, что мы говорили на украинском языке», - говорит он.
Мужчины родом из тех мест, которые присоединились к Советскому Союзу только после Второй мировой войны, а до этого принадлежали Чехословакии. Анатолий говорит, что госграница и Словакия от его дома в 30 метрах.
Домой мужчины ездят на автомобиле или микроавтобусе. 1700 километров проезжают за сутки, если сменяют друг друга за рулем. Все заработанное они передают семьям, а сами стараются экономить.