Убийцу девятилетней девочки тайно вывезли из Саратова, чтобы его не убили местные

Сейчас Туватин находится в изоляторе города Энгельс и содержится в отдельной камере, ссообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, полицейские перевезли Туватина в Энгельс, чтобы жители Саратова не напали на него во время следственных и судебных мероприятий. Кроме того, силовики опасались нападения на преступника других заключенных в изоляторе.

В пятницу, 11 октября, сообщалось, что мать Туватина охарактеризовала своего 35-летнего сына как доброго, умного и работящего человека. Женщина не верит в то, что Михаил совершил преступление. Ранее он уже был судим за насильственные действия сексуального характера.

Тело девятилетней Лизы Киселевой, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, было обнаружено в Саратове спустя два дня.

Полиция Саратова обнаружила тело девятилетней девочки с признаками насильственной смерти в районе гаражей. Ее искали около двух суток волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

По непроверенным данным, Туватин рассказал следователю, что задушил девочку со злости - Лиза якобы ему грубо ответила. Тело девочки Туватин спрятал в гаражах, в районе Сельзхозинститута в Саратове.