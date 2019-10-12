Убийцу девятилетней девочки тайно вывезли из Саратова, чтобы его не убили местные

Подозреваемого в убийстве девятилетней российской школьницы Лизы Михаила Туватина тайно вывезли из Саратова, поскольку после того, как полицейские задержали его по подозрению в убийстве и насилии над местной девочки, появились слухи, что жители Саратова готовы устроить ему самосуд.
Сейчас Туватин находится в изоляторе города Энгельс и содержится в отдельной камере, ссообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, полицейские перевезли Туватина в Энгельс, чтобы жители Саратова не напали на него во время следственных и судебных мероприятий. Кроме того, силовики опасались нападения на преступника других заключенных в изоляторе.
В пятницу, 11 октября, сообщалось, что мать Туватина охарактеризовала своего 35-летнего сына как доброго, умного и работящего человека. Женщина не верит в то, что Михаил совершил преступление. Ранее он уже был судим за насильственные действия сексуального характера.
Тело девятилетней Лизы Киселевой, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, было обнаружено в Саратове спустя два дня.
Полиция Саратова обнаружила тело девятилетней девочки с признаками насильственной смерти в районе гаражей. Ее искали около двух суток волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
По непроверенным данным, Туватин рассказал следователю, что задушил девочку со злости - Лиза якобы ему грубо ответила. Тело девочки Туватин спрятал в гаражах, в районе Сельзхозинститута в Саратове.
По информации Saratov24, у отдела полиции, куда был доставлен подозреваемый, сразу стали собираться жители города. Стихийный сбор людей произошел в четверг вечером и в гаражном массиве в Кировском районе города, где было найдено тело ребенка и куда привезли подозреваемого для проведения следственных мероприятий. Собравшиеся на стихийный митинг потребовали от полиции выдать им подозреваемого для расправы над ним. Но к месту оперативно были стянуты дополнительные силы. Правоохранители применили спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Жаждавшие расправы люди стали закидывать автомобиль камнями. Однако подозреваемого смогли вывести из гаражей в маске.