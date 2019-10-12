В Японии объявлен максимальный уровень опасности из-за мощнейшего за 60 лет тайфуна

Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. На Токио уже обрушился ливень, который сопровождается порывами шквалистого ветра, пишет Newsru.

Наивысший уровень опасности из-за сильных ливней, которые бывают раз в несколько десятков лет, объявлен в городах префектур Токио, Гумма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока, передает РИА "Новости". Как ожидается, тайфун достигент Токио к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час).

Местных жителей призывают укрыться в специальных эвакуационных центрах, не дожидаясь распоряжения об обязательной эвакуации. К эвакуации готовятся более 15 млн человек. Свыше 10 млн человек получили рекомендацию начать подготовку к эвакуации, а свыше 4,6 млн человек получили рекомендацию о непосредственной эвакуации.

Указание к обязательной эвакуации при этом уже получили около 140 тысяч человек в центральной части Японии. По всей столице уже началась эвакуация пенсионеров и людей пожилого возраста, а жителей большинства столичных районов призывают начать подготовку к возможной эвакуации. Эвакуационные центры обычно организовываются в актовых и спортивных залах школ и муниципальных зданиях.

Метеорологи прогнозируют выпадение рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Первый оползень был зафиксирован в городе Сагамихара в соседней с Токио префектуре Канагава. Спасатели уже извлекли одного человека, он находится в сознании, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение. Ведутся поиски других возможных пострадавших.

Есть и первые жертвы. По крайней мере два человека погибли и еще несколько десятков пострадали. По данным местной полиции, первой жертвой тайфуна стал 40-летний автомобилист, машину которого предположительно опрокинуло порывами шквального ветра на одной из дорог города Итихара (префектура Тиба).

Непогода стала причиной полной остановки железнодорожного сообщения в Токио, включая метро и движение высокоскоростных поездов синкансен. Железнодорожный оператор JR объявил, что движение синкансенов по крайней мере по одному направлению будет также приостановлено и 13 октября. Железнодорожные станции в Токио и станции метро закрыты из-за угрозы затопления.

В Токио закрыто большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные. Полностью приостановили работу два столичных аэропорта - Ханэда и Нарита. Национальные сотовые операторы предупреждают о возможных перебоях в связи в некоторых регионах центральной части Японии, включая Токио.