В Японии объявлен максимальный уровень опасности из-за мощнейшего за 60 лет тайфуна
В Японии объявлен максимальный, пятый, уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис", который метеорологи сравнивают с тайфуном "Ида", унесшим в 1958 году жизни более 1,2 тысячи человек.
Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. На Токио уже обрушился ливень, который сопровождается порывами шквалистого ветра, пишет Newsru.
Наивысший уровень опасности из-за сильных ливней, которые бывают раз в несколько десятков лет, объявлен в городах префектур Токио, Гумма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока, передает РИА "Новости". Как ожидается, тайфун достигент Токио к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час).
Местных жителей призывают укрыться в специальных эвакуационных центрах, не дожидаясь распоряжения об обязательной эвакуации. К эвакуации готовятся более 15 млн человек. Свыше 10 млн человек получили рекомендацию начать подготовку к эвакуации, а свыше 4,6 млн человек получили рекомендацию о непосредственной эвакуации.
Указание к обязательной эвакуации при этом уже получили около 140 тысяч человек в центральной части Японии. По всей столице уже началась эвакуация пенсионеров и людей пожилого возраста, а жителей большинства столичных районов призывают начать подготовку к возможной эвакуации. Эвакуационные центры обычно организовываются в актовых и спортивных залах школ и муниципальных зданиях.
Метеорологи прогнозируют выпадение рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Первый оползень был зафиксирован в городе Сагамихара в соседней с Токио префектуре Канагава. Спасатели уже извлекли одного человека, он находится в сознании, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение. Ведутся поиски других возможных пострадавших.
15.35: Suasana gelap dan mencekam di luar sana Pulau Ebisu #Japan #TyphoonHagibis #PrayForJapan via @EarthUncutTVpic.twitter.com/XiIispDSGd— Radio Elshinta (@RadioElshinta) 12 октября 2019 г.
Есть и первые жертвы. По крайней мере два человека погибли и еще несколько десятков пострадали. По данным местной полиции, первой жертвой тайфуна стал 40-летний автомобилист, машину которого предположительно опрокинуло порывами шквального ветра на одной из дорог города Итихара (префектура Тиба).
Непогода стала причиной полной остановки железнодорожного сообщения в Токио, включая метро и движение высокоскоростных поездов синкансен. Железнодорожный оператор JR объявил, что движение синкансенов по крайней мере по одному направлению будет также приостановлено и 13 октября. Железнодорожные станции в Токио и станции метро закрыты из-за угрозы затопления.
В Токио закрыто большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные. Полностью приостановили работу два столичных аэропорта - Ханэда и Нарита. Национальные сотовые операторы предупреждают о возможных перебоях в связи в некоторых регионах центральной части Японии, включая Токио.
В некоторых частях Японии в преддверии тайфуна небо окрасилось в необычный ярко-фиолетовый цвет.
#TyphoonHagibis #PrayForJapan pic.twitter.com/i5zQyQfDr7— Hangyul! au🌾 (@hahahania1) 12 октября 2019 г.