Экс-посол США в Украине считает, что Трамп лично добивался ее отставки

Заявление было сделано, когда Йованович давала показания в Палате представителей Конгресса США в рамках подготовки к процедуре импичмента Трампа. По словам экс-после, еще в марте ей в Госдепартаменте предлагали возглавлять американскую миссию в Киеве до 2020 года, но через месяц неожиданно уволили, передает Deutsche Welle.

Отставка из-за антикоррупционной деятельности?

"Замгоссекретаря сказал, что президент потерял уверенность во мне и не хочет, чтобы я продолжала работать в качестве посла. По его словам, против меня была развернута целая кампания и Трамп с лета 2018 года оказывал давление на Госдепартамент с целью сместить меня", отметила Йованович.

Экс-посол считает, что на ее отставку в том числе повлияла критика из уст адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. У людей из его окружения якобы были явные мотивы для ее увольнения, поскольку их финансовые интересы могли пострадать из-за ее антикоррупционной деятельности в Киеве.

Расследование против Джулиани

Йованович также заверила, что никогда не просила украинские власти отказаться от расследования против кого-либо, не составляла "списков неприкасаемых". О существовании такого списка заявлял экс-прокурор Украины Юрий Луценко, однако позднее он сам же признал свои слова ложью. Допрос Йованович в Палате представителей длился более 9 часов.