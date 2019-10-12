Экс-посол США в Украине считает, что Трамп лично добивался ее отставки

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что ее отставки этой весной добивался лично президент США Дональд Трамп, а у ее увольнения были "сомнительные мотивы". Об этом в пятницу, 11 октября, сообщила газета The New York Times.
Заявление было сделано, когда Йованович давала показания в Палате представителей Конгресса США в рамках подготовки к процедуре импичмента Трампа. По словам экс-после, еще в марте ей в Госдепартаменте предлагали возглавлять американскую миссию в Киеве до 2020 года, но через месяц неожиданно уволили, передает Deutsche Welle.
Отставка из-за антикоррупционной деятельности?
"Замгоссекретаря сказал, что президент потерял уверенность во мне и не хочет, чтобы я продолжала работать в качестве посла. По его словам, против меня была развернута целая кампания и Трамп с лета 2018 года оказывал давление на Госдепартамент с целью сместить меня", отметила Йованович.
Экс-посол считает, что на ее отставку в том числе повлияла критика из уст адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. У людей из его окружения якобы были явные мотивы для ее увольнения, поскольку их финансовые интересы могли пострадать из-за ее антикоррупционной деятельности в Киеве.
Расследование против Джулиани
Йованович также заверила, что никогда не просила украинские власти отказаться от расследования против кого-либо, не составляла "списков неприкасаемых". О существовании такого списка заявлял экс-прокурор Украины Юрий Луценко, однако позднее он сам же признал свои слова ложью. Допрос Йованович в Палате представителей длился более 9 часов.
Ранее стало известно, что прокуратура США начала расследование в отношении самого Джулиани и бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фурмана. Парнаса и Фурмана обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний - они перечисляли слишком крупные пожертвования в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа.