Организацию парковки в Таллинне ждут большие изменения

Новые автомобили уже не влезут

Он добавил, что в Сюдалинн и частично также в Каламаяэ уже такая ситуация, что туда новые автомобили больше не влезут. В то же время, например, в пригороде такая ситуация, когда в случае новостроя нормы парковки можно позволить выполнить.

Цель стоит такая, чтобы ситуация не изменилась к худшему для нынешних местных жителей. «Это означает, что если уже в некоторых районах люди ссорятся каждый вечер из-за парковочного места, нельзя с добавлением нового жилого дома ухудшать ситуацию. Наша задача найти новый, дифференцированный подход, который будет защищать интересы нынешних жителей и в то же время будет направлен на уменьшение количества автостоянок. Если у нас есть большая зона для развития, которая вокруг не густонаселенная, почему мы не можем освободить от парковочных нормативов. Пусть застройщик смотрит сам, будет он строить парковочные места, и покупатель квартиры будет решать сам, хочет ли он покупать парковочное место. И это их риск, если им некуда будет парковаться», - сказал Новиков.

Исследование Spin Unit констатирует, что парковка никогда не бывает бесплатной, хотя автовладельцу не всегда надо за нее платить. У всех парковочных мест, идет ли речь о частных или общественных, есть расходы на строительство, обслуживание и администрирование.

«Бесплатная парковка на улицах - это как скрытая дотация для автовладельцев. Земля — ограниченный ресурс и плата за парковку предназначена для того, что те, кто действительно нуждается в парковке, могли припарковаться. Это не значит, что все должно быть ужасно дорогим, скорее следует с больших территорий собираться небольшие платы за долгосрочную парковку», - считает эксперт Департамента шоссейных дорог Мари Юсси.

Она рекомендует вместо роста цены за парковку ввести временное ограничение. «Не должно быть так, что я плачу один раз в месяц за карту и могу бесконечно парковаться», - сказал Юсси.

Что касается различий мнений городских чиновников, возможные парковочные нормативы в исследовании приведены в двух вариантах. Например, парковочный норматив 3G, или по сценарию «В том же духе» рекомендует для многоквартирных домов в центре города в качестве базовой нормы 0,8 парковочного места.

Парковочный норматив 4G по сценарию «В сторону устойчиво развивающейся мобильности» предлагает в качестве базовой нормы для многоквартирных домов в центре 0,5 парковочного места на квартиру. 4G также предусматривает различные нормы для мест с хорошим сообщением общественного транспорта.

Парковка — часть стиля жизни

В исследовании говорится, что рассмотрение парковочных мест как части жилого помещения, как предусматривает Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, привел к возникновению у заинтересованных лиц недовольства. «Парковка рассматривается как часть индивидуального стиля жизни, и все больше людей не хотят, чтобы парковочное место можно было приобрести вдобавок к жилью. Изменение данного закона напрямую не во власти города, но этот закон следует изменить, чтобы позволить рынку регулировать фактическую потребность в парковочных местах и разрабатывать новые услуги для передвижения и другие устойчивые способы передвижения, такие как езда на велосипеде или ходьба. Как мы неоднократно подчеркивали, рассмотрение парковочных мест как части жилья значительно повышает цену квартиры и делает новые жилые помещения доступными только для людей с более высоким уровнем дохода», - говорят авторы исследования.

Новиков заверил Postimees, что до принятия решения горуправа хочет также обсудить этот вопрос с застройщиками и выслушать их точку зрения. «Стандарты парковок для новостроек можно смягчить, но только если это не ухудшит положение нынешних жителей района», - отметил вице-мэр.