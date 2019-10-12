Организацию парковки в Таллинне ждут большие изменения

Бесплатная парковка на улицах, как скрытая дотация на использование автомобилей, поэтому зоны платной парковки предлагают расширить.
Таллиннская горуправа готовится к составлению новой программы развития парковок и для этого у компании Spin Unit было заказано основательное исследование настоящего и будущего столичных парковок.
По данным Postimees, при обсуждении будущей парковочной политики среди городских чиновников сформировалось два лагеря. По словам осведомленных людей, Таллиннский транспортный департамент скорее поддерживает нынешнюю систему с зонами платной парковки, а в Департаменте городского планирования предпочли бы скорее уменьшить количество парковочных мест, запланированных у новостроек.
Оба департамента находятся в подчинении у вице-мэра Андрея Новикова, по словам которого, основные моменты плана развития должны быть готовы в течение месяца-полтора, еще несколько месяцев потребуется, что их отшлифовать, и потом можно будет думать о принятии новой программы развития.
Политика, не наука
По словам одного из авторов исследования Кристи Гришаков, в случае организации парковки речь идет не о науке, а о политике. «Не существует ни одного научного подхода организации парковки, что следует сделать так или этак. Здесь чисто политические решения города, как они разместят и оформят парковку», - сказала Гришаков.
Так, одним решение можно принудить людей больше использовать общественный транспорт, но, раздавая невероятное количество бесплатных парковочных мест, можно собрать больше голосов на выборах.
«Мы подсчитали в нашем исследовании, сколько в различных районах Таллинна парковочных мест, сколько их, например, в соотношении на одну квартиру в различных частях города. И работали с этим данными, которые касаются платных парковок, то есть где люди больше всего паркуются и сколько они в среднем паркуются в различных местах. Немного с нормативами парковки, то есть сколько в новых жилых районах или у многоквартирных домов следует создавать парковочных мест», - рассказала Гришаков.
Основное послание авторов исследование, по ее словам, - следует больше внимания обращать на то, насколько стоимость жилой площади связана со строительством парковочных мест. «В зонах с платной парковкой есть также проблема, что парковочное место стоит так дорого, что парковка на улице выходит гораздо дешевле. Если человек не покупает у застройщика парковочное место, а паркует с выгодным для жителя разрешением на парковку на улице, это даже в перспективе нескольких десятков лет более выгодно, чем покупка личного парковочного места. В нашем исследование есть все соответствующие результаты и предложения для изменения нормативов парковки», - говорит Гришаков.
Новиков не захотел комментировать исследование Spin Unit, но отметил, что нормативы парковки в новостройках часто не соответствуют жизненным потребностям. «Например, в центре города мы больше не должны строить ни в соответствии с программой развития, ни по стандарам, но парковочный норматив должен быть, конечно, ниже. Мы признаем это, что улицы центра города по большей части на грани в плане пропускной способности и в то же время требуем с каждым строительством все новых и новых парковочных мест. Но каждое парковочное место означает, что на улице добавить еще один автомобиль», - сказал Новиков.
Новые автомобили уже не влезут
Он добавил, что в Сюдалинн и частично также в Каламаяэ уже такая ситуация, что туда новые автомобили больше не влезут. В то же время, например, в пригороде такая ситуация, когда в случае новостроя нормы парковки можно позволить выполнить.
Цель стоит такая, чтобы ситуация не изменилась к худшему для нынешних местных жителей. «Это означает, что если уже в некоторых районах люди ссорятся каждый вечер из-за парковочного места, нельзя с добавлением нового жилого дома ухудшать ситуацию. Наша задача найти новый, дифференцированный подход, который будет защищать интересы нынешних жителей и в то же время будет направлен на уменьшение количества автостоянок. Если у нас есть большая зона для развития, которая вокруг не густонаселенная, почему мы не можем освободить от парковочных нормативов. Пусть застройщик смотрит сам, будет он строить парковочные места, и покупатель квартиры будет решать сам, хочет ли он покупать парковочное место. И это их риск, если им некуда будет парковаться», - сказал Новиков.
Исследование Spin Unit констатирует, что парковка никогда не бывает бесплатной, хотя автовладельцу не всегда надо за нее платить. У всех парковочных мест, идет ли речь о частных или общественных, есть расходы на строительство, обслуживание и администрирование.
«Бесплатная парковка на улицах - это как скрытая дотация для автовладельцев. Земля — ограниченный ресурс и плата за парковку предназначена для того, что те, кто действительно нуждается в парковке, могли припарковаться. Это не значит, что все должно быть ужасно дорогим, скорее следует с больших территорий собираться небольшие платы за долгосрочную парковку», - считает эксперт Департамента шоссейных дорог Мари Юсси.
Она рекомендует вместо роста цены за парковку ввести временное ограничение. «Не должно быть так, что я плачу один раз в месяц за карту и могу бесконечно парковаться», - сказал Юсси.
Что касается различий мнений городских чиновников, возможные парковочные нормативы в исследовании приведены в двух вариантах. Например, парковочный норматив 3G, или по сценарию «В том же духе» рекомендует для многоквартирных домов в центре города в качестве базовой нормы 0,8 парковочного места.
Парковочный норматив 4G по сценарию «В сторону устойчиво развивающейся мобильности» предлагает в качестве базовой нормы для многоквартирных домов в центре 0,5 парковочного места на квартиру. 4G также предусматривает различные нормы для мест с хорошим сообщением общественного транспорта.
Парковка — часть стиля жизни
В исследовании говорится, что рассмотрение парковочных мест как части жилого помещения, как предусматривает Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, привел к возникновению у заинтересованных лиц недовольства. «Парковка рассматривается как часть индивидуального стиля жизни, и все больше людей не хотят, чтобы парковочное место можно было приобрести вдобавок к жилью. Изменение данного закона напрямую не во власти города, но этот закон следует изменить, чтобы позволить рынку регулировать фактическую потребность в парковочных местах и разрабатывать новые услуги для передвижения и другие устойчивые способы передвижения, такие как езда на велосипеде или ходьба. Как мы неоднократно подчеркивали, рассмотрение парковочных мест как части жилья значительно повышает цену квартиры и делает новые жилые помещения доступными только для людей с более высоким уровнем дохода», - говорят авторы исследования.
Новиков заверил Postimees, что до принятия решения горуправа хочет также обсудить этот вопрос с застройщиками и выслушать их точку зрения. «Стандарты парковок для новостроек можно смягчить, но только если это не ухудшит положение нынешних жителей района», - отметил вице-мэр.
Рекомендации исследования:
- Формулировка конкретной парковочной политики и полики передвижения;
- Расширение зоны платной парковки;
- Активная оживленная зона (расширение платной парковки на районы, где наиболее доступен общественный транспорт);
- Цены за парковку на основе продуктивности, то есть формирование цены должно отвечать реальному использованию парковочных мест;
- Продажу парковочных мест следует отделить от продажи жилой площади;
- Временное использование пустых участков в центре города для других целей, кроме парковки.