"Такого никогда не было": это нововведение принесло популярность Тартускому аэропорту

Новое расписание авиарейсов Тарту-Хельсинки, введенное в прошлом году, приносит свои плоды – единственный аэропорт на юге Эстонии становится все более популярным, передает Rus.ERR.
За последние месяцы заполняемость самолетов между Тарту и Хельсинки достигла 70%. В среднем на один рейс приходится 47 пассажиров, передала "Актуальная камера". По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, такой наполняемости самолетов на этом направлении ранее никогда не было, даже в самом начале запуска нового графика.
Представители аэропорта и тартуские власти в один голос отмечают, в связи с тем, что Тарту станет культурной столицей Европы, необходимы дополнительные рейсы.