"Такого никогда не было": это нововведение принесло популярность Тартускому аэропорту

За последние месяцы заполняемость самолетов между Тарту и Хельсинки достигла 70%. В среднем на один рейс приходится 47 пассажиров, передала "Актуальная камера". По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, такой наполняемости самолетов на этом направлении ранее никогда не было, даже в самом начале запуска нового графика.