Сб, 12.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • "Такого никогда не было": это нововведение принесло популярность Тартускому аэропорту

"Такого никогда не было": это нововведение принесло популярность Тартускому аэропорту

Тартуский аэропорт.

ФОТО: Margus Ansu/ Postimees

Новое расписание авиарейсов Тарту-Хельсинки, введенное в прошлом году, приносит свои плоды – единственный аэропорт на юге Эстонии становится все более популярным, передает Rus.ERR.

За последние месяцы заполняемость самолетов между Тарту и Хельсинки достигла 70%. В среднем на один рейс приходится 47 пассажиров, передала "Актуальная камера". По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, такой наполняемости самолетов на этом направлении ранее никогда не было, даже в самом начале запуска нового графика.

Представители аэропорта и тартуские власти в один голос отмечают, в связи с тем, что Тарту станет культурной столицей Европы, необходимы дополнительные рейсы.

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