Ошибочка вышла: 72 обладателя электронных виз не попали в Петербург

Как сообщили 47news в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России, к утру 11 октября в Петербурге и Ленобласти зарегистрировано 2539 пересечений границы по электронным визам.

При этом заметно выросло количество ошибок при оформлении. Из-за них через границу России не прошли 72 человека. В погрануправлении при этом уточнили, то сбоев техники во время проверок не происходило.

Напомним, с 1 октября по электронным визам в Ленинградскую область и Санкт-Петербург могут приехать туристы из 53 стран. Активнее всего пока заполняют анкеты жители стран Балтии.

Заявления оформляются на сайте Министерства иностранных дел России. Попасть в Петербург и Ленобласть туристы могут через воздушный пункт пропуска "Пулково", морские пункты пропуска "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)", "Пассажирский порт Санкт-Петербург", автомобильные пункты пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск", пешеходный пункт пропуска "Ивангород".