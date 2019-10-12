В скором времени продуктовые магазины изменятся, чтобы привлечь еще больше клиентов

К такому выводу пришли участники отраслевой конференции «Розничная торговля сегодня и завтра», состоявшейся на прошлой неделе в Риге, пишет портал reitingi.lv.

Как отметили эксперты, в центре внимания сектора розничной торговли будет человек, поэтому в течение следующих лет мы будем наблюдать большую персонализацию услуг.

Участникам рынка будет необходимо найти способ как приспособить бизнес-модели, чтобы предоставить клиентам индивидуальный опыт покупок, соответствующий их ритму жизни, возрасту и потребностям, прогнозируют эксперты Балтийских стран.

Как свидетельствуют результаты опроса, жители Латвии и Эстонии чаще выбирают магазин в зависимости от его местоположения и удобства доступности, в то время как в Литве покупатели обращают больше внимания на цены и скидки.

Тем не менее, определяющим фактором при совершении ежедневных покупок для большинства (> 60%) всех жителей во всех трех странах является местонахождение магазина как можно ближе к дому или работе.

Основная часть ежедневных покупок во всех трех странах Балтии совершается в супермаркетах. Именно их выбирает большинство жителей – 73% в Латвии, 81% в Литве и 71% в Эстонии. Однако, по сравнению с результатами исследования “Компас розничной торговли Maxima” 2017 года, популярность супермаркетов в Латвии снизилась на 4%, а популярность магазинов меньшего формата увеличилась на 8% – в 2017 году их выбирали 33%, а в 2019 году уже 41%. В целом среди жителей Латвии гораздо больше, чем в других странах, ценятся магазины меньшего формата вблизи дома или работы.

«Экономия времени является одним из приоритетов сегодняшнего дня, поэтому все больше людей выбирают небольшие магазины по дороге домой или на работу. Переживают рост также крупные, технологически продвинутые продуктовые магазины в крупных торговых центрах. В будущем ожидается, что покупки станут не единственной функцией, которую они обеспечат, превратившись в многофункциональные центры для отдыха, обучения, встреч с друзьями и знакомыми, чтобы покупатель выходил из магазина не только с купленными товарами, но и с ценным опытом», - отмечает Виктор Тройцин, коммерческий директор “Maxima Latvija”.

Если изучить, как изменились покупательские привычки за последний год, то заметны различия между странами Балтии. Жители Латвии чаще, чем соседи, покупают товары местных производителей, а также больше фруктов, овощей и сезонных продуктов. Это также соответствует торговым оценкам “Maxima Latvija” – более одной пятой или 21% содержимого продовольственной корзины жителей Латвии занимают фрукты и овощи.

Жители Литвы признают, что они все чаще отдают предпочтение более здоровым продуктам и обращают внимание на состав продуктов перед их покупкой. Однако, согласно данным торговли, именно для литовцев чаще, чем для жителей других стран, характерны покупки нездоровых продуктов – более 20% содержимого продовольственной корзины в Литве составляют сладости и другие нездоровые продукты. В Латвии они составляют 18%, а в Эстонии – 17%.

В свою очередь, эстонцы – сторонники практичного образа жизни и чаще, чем литовцы и латыши, покупают только предметы первой необходимости – это признали более 33% опрошенных. В Литве и Латвии такие составляют 20% и 15% соответственно. Чтобы облегчить свои ежедневные заботы, эстонцы чаще покупают полуфабрикаты, которые ускоряют приготовление пищи. Это признают 15% опрошенных в Эстонии, что почти в два раза выше, чем в Латвии (7%) и Литве (8,5%).

Обзор основан на данных “Maxima Latvija”, c привлечением ведущих исследователей отрасли из центра исследования рынка и общественного мнения SKDS, а также использовании данных Центрального статистического управления и других источников.