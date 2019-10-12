Сб, 12.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Гордон Рамзи наконец получил разрешение установить в саду эстонскую сауну-иглу

Гордон Рамзи наконец получил разрешение установить в саду эстонскую сауну-иглу

Гордон Рамзи.

ФОТО: SYSPEO/SIPA / SYSPEO/SIPA

Всемирно известному телевизионному повару Гордону Рамзи наконец удалось получить разрешение на установку произведенной в Эстонии компанией Iglucraft сауны-иглу во дворе своего дома в Англии.

Ранее люксовые модули в стиле иглу приобрели у эстонского предприятия Дэвид Бэкхем и Гай Ричи. Если Бекхэм и Ричи приобрели версию иглу, которая используется как сауна, то Рэмси предпочел садовый домик. В каждой капсуле есть спальня, гостиная, кухня и ванная комната. Хижины оснащены тремя окнами и собраны из еловой черепицы и фанерных реек.

ФОТО: Iglucraft

ФОТО: Iglucraft

Iglucraft OÜ начинала с производства дизайнерских саун, но сегодня значительную часть продаж составляют компактные дома. В год компания продает около 100 компактных домов и 75 саун, но планирует в несколько раз нарастить объемы производства домов. Типовые модели саун-иглу стоят от 9900 до 15 900 евро, но возможны и эксклюзивные решения. Все сауны производятся вручную только в Эстонии, но Iglucraft предлагает транспортировку и установку по всему миру.

Эстонское предприятие Iglucraft находится в деревне Лейе Вильяндиского уезда и производит сауны-иглу с 2014 года, а компактные дома – с 2017 года. Предприятие продает свою продукцию по всему миру – дома и сауны Iglucraft можно увидеть в Японии, Великобритании, Австралии, Бельгии, Норвегии, Германии и не только. В Iglucraft работает 23 человека. Оборот предприятия за 2018 год составил 1,2 миллиона евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ