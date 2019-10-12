Гордон Рамзи наконец получил разрешение установить в саду эстонскую сауну-иглу

Ранее люксовые модули в стиле иглу приобрели у эстонского предприятия Дэвид Бэкхем и Гай Ричи. Если Бекхэм и Ричи приобрели версию иглу, которая используется как сауна, то Рэмси предпочел садовый домик. В каждой капсуле есть спальня, гостиная, кухня и ванная комната. Хижины оснащены тремя окнами и собраны из еловой черепицы и фанерных реек.

ФОТО: Iglucraft

ФОТО: Iglucraft

Iglucraft OÜ начинала с производства дизайнерских саун, но сегодня значительную часть продаж составляют компактные дома. В год компания продает около 100 компактных домов и 75 саун, но планирует в несколько раз нарастить объемы производства домов. Типовые модели саун-иглу стоят от 9900 до 15 900 евро, но возможны и эксклюзивные решения. Все сауны производятся вручную только в Эстонии, но Iglucraft предлагает транспортировку и установку по всему миру.