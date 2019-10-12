Галерея: в Теллискиви идет сооружение маяка из э-отходов

Способствовать рождению художественного произведения может любой человек, который принесет свою ненужную и сломанную бытовую технику или лампочки 12 и 13 октября (с 12.00 до 16.00 часов) в контейнер на центральной площади Творческого городка Telliskivi.

«Маяк э-отходов символизирует возникающие в Эстонии в течение одного дня электрические и электронные отходы – 125 м3, – сказала скульптор Эло Лийв. – Пусть этот Маяк будет нам всем напоминать о том, как важно вторичное использование использованной бытовой техники и других устройств для того чтобы уменьшить наш экологический след. Отходы всегда надо относить в пункты сбора».