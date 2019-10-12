Тысячи жителей Гонконга вновь вышли на протестную акцию

В ходе демонстраций были зафиксированы единичные стычки. Так, протестующие подожгли вход на одну из станций метро, а также возвели уличные баррикады. Однако до сих пор не было жестоких столкновений с полицией. Правоохранители призвали "дебоширов" прекратить нелегальные действия, передает Deutsche Welle.

Несмотря на то, что на прошлой неделе в Гонконге запретили скрывать лицо, многие демонстранты пришли в масках, чтобы таким образом скрыть свою личность, а также выступить против запрета.

Стихийные беспорядки в Гонконге вспыхнули с новой силой после того, как глава администрации города Кэрри Лам в рамках законодательства о чрезвычайных ситуациях запретила демонстрантам скрывать свое лицо. Активисты в ответ стали поджигать станции метро, устраивать пожары на улицах и громить магазины, владельцев которых подозревают в связях с материковым Китаем.

Кэрри Лам резко осудила действия демонстрантов, подчеркнув, что больше не намерена мириться с погромами. "Экстремальные действия погромщиков в масках сделали вечер очень мрачным и наполовину парализовали гонконгское общество. Все обеспокоены, взволнованы или даже напуганы. Ужасающее насилие имело место во всех районах Гонконга", - констатировала Лам в видеообращении к народу.