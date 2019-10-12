Спрос на путешествия по воздуху растет, пилоты гражданской авиации - нарасхват. И хотя мы теоретически можем строить беспилотные авиалайнеры, это не означает, что начнется их серийный выпуск. Почему? Ведь это было бы удобно, разве нет?
Не стоячие места, не виртуальная реальность во время полета и не приложения, отслеживающие ваш багаж, станут крупнейшей трансформацией в истории пассажирской авиации. Беспилотные перелеты - вот что должно потрясти мир авиаперевозок.
Во время Парижского авиасалона этого года компания Airbus заявила, что пытается привлечь внимание регулирующих органов авиации к идее беспилотных пассажирских самолетов. Главный конкурент Boeing занят тем же самым.
И время, когда они решили об этом объявить, выбрано не случайно. Согласно расчетам, в ближайшие 20 лет миру понадобится более 800 000 новых пилотов гражданской авиации. Спрос на летчиков растет, их катастрофически не хватает, и это, по словам представителей Boeing, - одна из крупнейших проблем, стоящих перед авиаиндустрией.
Казалось бы, беспилотные технологии предлагают выход. Но они сами по себе рождают проблемы, которые могут стать непроходимым препятствием на пути беспилотных лайнеров в небо. Вот три из них.
Политика
Результатом любых нововведений неизбежно становятся выигравшие и проигравшие. Изобретение автомобиля снизило спрос на железнодорожные поездки - точно так же, как десятилетия назад железные дороги отняли титул главных транспортных путей у каналов, рек и морей. В результате были созданы новые рабочие места, что стало шансом в жизни для кого-то. Но в то же время многие потеряли работу.
Лучше всего это суммирует Николас Карр в своей книге "Стеклянная клетка, автоматизация и мы": "Нет такого экономического закона, по которому все, или хотя бы большинство людей, выигрывают в результате технологического прогресса".
Беспилотные лайнеры - отличный пример. Хотя технология обещает революцию в путешествиях, цена, которую придется заплатить, - потеря рабочих мест, в частности, для пилотов.
В индустрии авиаперевозок по всему миру заняты десятки тысяч авиаторов, это высококвалифицированные профессионалы, перевозящие миллиарды пассажиров на расстояния в триллионы километров.
Передача этой задачи машинам приведет к массовой безработице среди пилотов, которым придется искать применение своим навыкам в других отраслях. И это будет непростой задачей, учитывая то, насколько уникальны эти навыки.
И вот тут-то в бой вступает политика. У пилотов за спиной - могущественные профсоюзы, организации, которые используют коллективные договоры и политическое лоббирование для того, чтобы влиять на проблемы, задевающие интересы членов профсоюзов.
Возьмем, к примеру, Международную ассоциацию пилотов (Air Line Pilots Association, ALPA). Этот крупнейший профсоюз представляет интересы более чем 63 000 авиаторов по всему миру.
Убедительный пример того, как ALPA использует свое влияние, - это то, как профсоюз действовал в 1960-х.
На протяжении десятилетий до этого в кабине пилотов пассажирского самолета обязательно был третий член экипажа, бортинженер, обязанностью которого было следить за работой приборов и помогать пилотам в случае возникновения проблем.
Однако технологический прогресс сделал эту должность ненужной, и компании, производящие самолеты, начали их строить с местами только для двух членов экипажа.
Профсоюз пилотов, понимая, что это неизбежно приведет к потере рабочих мест, противостоял введению в строй таких самолетов, ведя изматывающую войну с руководством авиакомпаний, настаивая на том, чтобы бортинженеры получили другую, такую же достойную работу.