В торговом центре Rocca al Mare открылся магазин всемирно известного бренда

В Miniso представлен широкий ассортимент товаров для дома и предметов быта (косметика, игрушки, мелкая электроника, кухонные и банные принадлежности). В ассортименте бренда можно найти вещи с минималистичным и практичным дизайном.

«Практичный и минималистичный ассортимент продукции идеально соответствует скандинавской концепции торгового центра Rocca al Mare. Вот почему мы очень рады, что можем предложить нашим посетителям все больше и больше качественных продуктов», - сказала Линда Айхлер, руководитель Citycon Estonia, владельца торгового центра Rocca al Mare.

Менеджер бренда Miniso Эйки Воолайд добавил: «Основываясь на первом магазине, мы можем сказать, что эстонский рынок встретил нас очень тепло. Многие поклонники Miniso интересовались, откроем ли мы магазин в районе Хааберсти, и ввиду большого интереса наш второй магазин появится в торговом центре Rocca al Mare. Мы обновляем наш ассортимент каждую неделю и продаем нашу продукцию по очень доступным ценам. Большинство продуктов Miniso стоят от 1 до 20 евро».