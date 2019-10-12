В Германии тысячи курдов протестуют против наступления Турции в Сирии

Протестуя против турецкого наступления в Сирии, тысячи курдов в субботу, 12 октября, вышли на демонстрации в различных городах Германии. В одном лишь Кельне в протестном марше приняли участие более 10 тысяч человек, во Франкфурте-на-Майне - 4 тысячи, в Бремене - около 2 тысяч. Они требовали прекращения военной операции на северо-востоке Сирии и осудили действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Deutsche Welle.
Демонстранты прошли колонной по улицам Кёльна, в руках они держали различные курдские флаги и транспаранты. Толпа скандировала "Эрдоган - террорист" и "Никакого немецкого оружия для происков Эрдогана". Протестный марш проходит мирно, за сохранением порядка на месте демонстрации следят несколько сотен сотрудников полиции. Полицейские также предостерегли протестующих от демонстрации символики Рабочей партии Курдистана, признанной в ЕС террористической организацией.
Турецкая армия 9 октября начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.
В ЕС и США группировка YPG тоже признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства". Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии.
Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.