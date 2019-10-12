В Германии тысячи курдов протестуют против наступления Турции в Сирии

Демонстранты прошли колонной по улицам Кёльна, в руках они держали различные курдские флаги и транспаранты. Толпа скандировала "Эрдоган - террорист" и "Никакого немецкого оружия для происков Эрдогана". Протестный марш проходит мирно, за сохранением порядка на месте демонстрации следят несколько сотен сотрудников полиции. Полицейские также предостерегли протестующих от демонстрации символики Рабочей партии Курдистана, признанной в ЕС террористической организацией.

Турецкая армия 9 октября начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

В ЕС и США группировка YPG тоже признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства". Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии.