Сб, 12.10.2019
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Новая практика финской полиции заставила эстонских водителей изменить свое поведение

Фоторадар. Иллюстративное фото.

ФОТО: maanteeamet

Новая практика финской полиции отправлять штрафы за превышение скорости в Эстонию почтой дает хорошие результаты, говорит директор Центра дорожной безопасности полиции, старший инспектор Деннис Пастерстейн, передает Yle.

Полиция начала отправлять эстонцам письма о штрафах за превышения скорости, зафиксированные фоторадарами, летом этого года.

По словам Пастерстейна, можно предположить, что с началом новой практики эстонцы стали ездить более аккуратно на дорогах Финляндии, ведь количество штрафов данной категории пошло на убыль в течение осени.

В общей сложности эстонцам до сих пор отправлено около 470 писем с уведомлением о зафиксированном в Финляндии превышении скорости.

По словам Пастерстейна, и русские, и эстонцы исправно оплачивают все штрафы, полученные в Финляндии.

Следует отметить, что иностранцы в этом вопросе находятся в неравном положении, так как штрафы за превышения скорости, зафиксированные фоторадарами, могут получить лишь эстонцы и русские. При нынешней системе штрафы гражданам других стран не отправляются.

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