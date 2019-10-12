Сб, 12.10.2019
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  • Толока на лыжной трассе: жители Эстонии готовятся к наступлению зимы

Толока на лыжной трассе: жители Эстонии готовятся к наступлению зимы

Около двадцати добровольцев убрали сегодня лыжные трассы в парке Толли в Тюри, чтобы подготовиться к наступлению зимы, передает Järva Teataja.

Член правления спортивного клуба Тюри Пауль Поопуу был приятно удивлен тем, что столько людей участвовали в уборке.

Тренер Леонард Соом сказал, что для того, чтобы сделать на трассе несколько подъемов, прислали почву со строительства новой школы.

Поопуу сказал, что покупать мульчу для трассы было бы дорого, однако, к счастью, у обочины дороги оказалось много кустарника, который можно использовать в качестве мульчи. Придорожного кустарника хватит и для того, чтобы запастись на следующий год.

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