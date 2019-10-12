Толока на лыжной трассе: жители Эстонии готовятся к наступлению зимы

Тренер Леонард Соом сказал, что для того, чтобы сделать на трассе несколько подъемов, прислали почву со строительства новой школы.

Поопуу сказал, что покупать мульчу для трассы было бы дорого, однако, к счастью, у обочины дороги оказалось много кустарника, который можно использовать в качестве мульчи. Придорожного кустарника хватит и для того, чтобы запастись на следующий год.