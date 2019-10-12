Толока на лыжной трассе: жители Эстонии готовятся к наступлению зимы

Около двадцати добровольцев убрали сегодня лыжные трассы в парке Толли в Тюри, чтобы подготовиться к наступлению зимы, передает Järva Teataja.
Член правления спортивного клуба Тюри Пауль Поопуу был приятно удивлен тем, что столько людей участвовали в уборке.
Тренер Леонард Соом сказал, что для того, чтобы сделать на трассе несколько подъемов, прислали почву со строительства новой школы.
Поопуу сказал, что покупать мульчу для трассы было бы дорого, однако, к счастью, у обочины дороги оказалось много кустарника, который можно использовать в качестве мульчи. Придорожного кустарника хватит и для того, чтобы запастись на следующий год.