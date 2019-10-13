Вс, 13.10.2019
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Число погибших из-за тайфуна в Японии увеличилось почти в десять

Последствия тайфуна.

ФОТО: JIJI PRESS / EPA

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию 12 октября, возросло в девять раз за сутки, передает Lenta.ru со ссылкой на агенство Kyodo.

Согласно последним сводкам, жертвами разновидности тропического циклона стали 18 человек, более 120 граждан пострадали. Кроме того, от 13 по 22 человек числятся пропавшими без вести.

Вечером 12 октября по местному времени во время тайфуна на территории Японии произошло землетрясение. Сообщалось о двух погибших и не менее 75 пострадавших. В префектуре Тиба сейсмическую активность оценили в четыре балла, в районе Токио — в три. Угроза цунами не объявлялась.

Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах — до 65. Власти страны объявляли максимальный уровень угрозы, однако сейчас он отменен во всех регионах страны. При этом поисково-спасательные операции продолжаются.

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