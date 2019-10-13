Число погибших из-за тайфуна в Японии увеличилось почти в десять

Согласно последним сводкам, жертвами разновидности тропического циклона стали 18 человек, более 120 граждан пострадали. Кроме того, от 13 по 22 человек числятся пропавшими без вести.

Вечером 12 октября по местному времени во время тайфуна на территории Японии произошло землетрясение. Сообщалось о двух погибших и не менее 75 пострадавших. В префектуре Тиба сейсмическую активность оценили в четыре балла, в районе Токио — в три. Угроза цунами не объявлялась.