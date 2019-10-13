В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли не менее 26 человек
В Японии в результате сильного тайфуна "Хагибис" погибли не менее 26 человек, сообщает в воскресенье, 13 октября, агентство dpa со ссылкой на японскую телекомпанию NHK. В результате стихийного бедствия пострадали более 160 человек, 21 числятся пропавшими без вести. Спасательные службы эвакуируют людей при помощи вертолетов и резиновых лодок, передает Deutsche Welle.
Тайфун обрушился на полуостров Идзу, расположенный к юго-западу от Токио. До его начала там были зафиксированы сильные дожди, наводнения и оползни. Метеослужбы предупредили о вероятности "тяжелых последствий" урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. Без электричества уже остались почти полмиллиона домов.
Кроме того, из-за тайфуна был перенесен квалификационный заезд этапа "Формулы-1" в Японии, а также отменен матч Кубка мира по регби между сборными Канады и Намибии, который должен был состояться 13 октября в городе Камаиси на севере страны.
Власти заявляют, что "Хагибис" сопоставим с тайфуном, обрушившимся на регион Токио в 1958 году. Тогда в результате стихийного бедствия погибли более 1200 человек, затопленными оказались полмиллиона домов. На Японию в год обрушиваются около 20 тайфунов.