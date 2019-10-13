В Эстонии состоялся благотворительный забег в поддержку борьбы с раком молочной железы

"Мы бы хотели видеть такой же высокий процент, как и в Финляндии, там 90% женщин приходят на маммографию. Так что я всем говорю, что даже не надо ждать, пока письмо с приглашением придет домой", - рассказала хирург-онколог Рийна Кютнер.