Второй раз в Эстонии состоялся благотворительный забег в поддержку борьбы с раком молочной железы "Розовая лента". На старт вышли сотни женщин. Цель акции - не только привлечь внимание к проблеме заболевания, но и подтолкнуть женщин пройти обследование, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Мы бы хотели видеть такой же высокий процент, как и в Финляндии, там 90% женщин приходят на маммографию. Так что я всем говорю, что даже не надо ждать, пока письмо с приглашением придет домой", - рассказала хирург-онколог Рийна Кютнер.