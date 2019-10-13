Вс, 13.10.2019
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  • В Эстонии состоялся благотворительный забег в поддержку борьбы с раком молочной железы

В Эстонии состоялся благотворительный забег в поддержку борьбы с раком молочной железы

Рак груди. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tomas Anderson / PantherMedia / Tomas Anderson

Второй раз в Эстонии состоялся благотворительный забег в поддержку борьбы с раком молочной железы "Розовая лента". На старт вышли сотни женщин. Цель акции - не только привлечь внимание к проблеме заболевания, но и подтолкнуть женщин пройти обследование, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Мы бы хотели видеть такой же высокий процент, как и в Финляндии, там 90% женщин приходят на маммографию. Так что я всем говорю, что даже не надо ждать, пока письмо с приглашением придет домой", - рассказала хирург-онколог Рийна Кютнер.

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