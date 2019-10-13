Вс, 13.10.2019
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Двое подростков на мопедах попали в больницу после столкновения с автомобилем

Таллиннская скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Вчера в Харьюмаа двое подростков на мопедах попали в больницу после столкновения с автомобилем, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вчера, 12 октября, в 20:05 на Клоогаском шоссе, 7, волость Харку, Харьюмаа, произошла авария, в ходе которой, по первоначальным данным, легковой автомобиль Volvo V70 под управлением 60-летнего мужчины выполнял поворот налево, когда в автомобиль врезались два мопеда Aprilia SX50, двигавшиеся ему навстречу по главной дороге.

Мопедом управляли 14-летние мальчики. Их доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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