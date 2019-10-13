Вчера в Харьюмаа двое подростков на мопедах попали в больницу после столкновения с автомобилем, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Вчера, 12 октября, в 20:05 на Клоогаском шоссе, 7, волость Харку, Харьюмаа, произошла авария, в ходе которой, по первоначальным данным, легковой автомобиль Volvo V70 под управлением 60-летнего мужчины выполнял поворот налево, когда в автомобиль врезались два мопеда Aprilia SX50, двигавшиеся ему навстречу по главной дороге.
Мопедом управляли 14-летние мальчики. Их доставили в Таллиннскую детскую больницу.