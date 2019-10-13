Симбиоз старого и нового: в Пельгулинне ждет новую семью удивительный дом

Выставленный на продажу в тихом районе Пельгулинна дом, в который проникает много света, имеет открытую планировку. Последний раз реновация в постройке 1917 года проходила в 2018 году, пишет Postimees.

ФОТО: KV.EE

Комнаты двухэтажного дома остаются теплыми благодаря тепловому насосу типа воздух-вода. Для создания настроения можно также растопить изразцовую печь или задействовать дровяную плиту.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся прихожая, гостиная и кухня, там же есть маленькая кладовая, сауна и лестничный холл. На втором этаже – две спальни и ванная. Мансардные окна и стеклянная стенка обеспечивают дополнительный свет на верхнем этаже.