Вс, 13.10.2019
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«Спортинг» может переименовать стадион в честь Роналду

Cristiano Ronaldo

ФОТО: OSCAR DEL POZO / AFP

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш сообщил, что клуб рассматривает возможность переименования домашнего стадиона «Жозе Алваладе» в честь воспитанника клуба и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает Sports.ru.

«Это вопрос, который мы не будем откладывать в долгий ящик. Очевидно, мы очень гордимся тем, что его имя лучшего футболиста мира связано со «Спортингом».

Криштиану всегда будет одним из величайших символов нашего клуба.

Мы храним и передаем его главные ценности в стенах молодежной академии – страсть, самопожертвование, дисциплину, лидерство и решимость.

Безусловно, Криштиану — лучший португальский игрок всех времен и один из лучших спортсменов в истории», – сказал Варандаш.

Роналду выступал за первую команду «Спортинга» с 2002 по 2003 год, забив за клуб 5 голов в 31 матче.

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