«Спортинг» может переименовать стадион в честь Роналду

«Это вопрос, который мы не будем откладывать в долгий ящик. Очевидно, мы очень гордимся тем, что его имя лучшего футболиста мира связано со «Спортингом».

Криштиану всегда будет одним из величайших символов нашего клуба.

Мы храним и передаем его главные ценности в стенах молодежной академии – страсть, самопожертвование, дисциплину, лидерство и решимость.

Безусловно, Криштиану — лучший португальский игрок всех времен и один из лучших спортсменов в истории», – сказал Варандаш.