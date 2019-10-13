Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе

32-летний украинец записал на свой счет 13-ю досрочную победу в карьере. Его 38-летний оппонент отказался продолжать бой после седьмого раунда. Уизерспун принял поединок за четыре дня до боя.

Перед этим россиянин Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он оказался сильнее доминиканца Ленина Кастильо.

Первоначально Усик должен был биться с голландцем Тайроном Спонгом. Однако, организаторы отказались от бойца из-за положительной допинг-пробы. Позже выяснилось, что третий допинг-тест Спонга не показал наличия в его организме следов запрещенных препаратов.