Онлайн-блог: сборная Эстонии принимает могучую сборную Германии
В последнем домашнем матче отбора Евро-2020 сборная Эстонии примет сборную Германии, которая сражается за прямую путевку на континентальное первенство.
Первый и последний домашний поединок против сборной Германии сборная Эстонии провела за два месяца до начала Второй мировой войны, в конце июня 1939 года. Тогда немцы уехали из Кадриорга с победой 2:0.
Всего же с Германией наша сборная провела четыре матча и во всех потерпела поражения. Особенно горьким получилось недавнее поражение 0:8, после которого Мартин Рейм оставил пост главного тренера сборной команды Эстонии.
Германия в Таллинне не будет играть на пониженных оборотах: ситуация в нашей отборочной группе такова, что сразу три команды имеют возможность выйти напрямую на Евро-2020. Кроме Германии еще и Нидерланды с Северной Ирландией. Понятно, что для немцев, если они все-таки попадут в стыковые матчи, не будет большой проблемой разобраться с любым соперником, но для восстановления уверенности в своих силах после неудач последнего года (невыход из группы на ЧМ-2018, падение в рейтинге сборных) команде Йогги Лева лучше будет все-таки отобраться напрямую.
Для подопечных Карела Воолайда эта игра станет прощанием с эстонскими болельщиками: в этом году домашних официальных матчей сборная больше не проведет. Отборочный цикл и так провален, но, как говорилось в одном фильме, запоминается всегда последнее слово, поэтому нет сомнений, что наша команда, в состав которой вернется после дисквалификации основной центральный защитник Йоонас Тамм, пострается проститься с домашней публикой достойно. На победу, конечно, рассчитывать не стоит, но немецкий класс можно побить железной дисциплиной и попытаться отобрать у Германии два очка.