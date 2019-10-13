Сборная Германии в меньшинстве разгромила сборную Эстонии

Сборная Германии слишком вальяжно начала матч с эстонцами: подопечные Йоахима Лева позволили сборной Эстонии провести первую атаку в матче и поконторлировать мяч на немецкой половине поля. Длилось это, правда, пару минут, а затем сборная Германии взяла инициативу в свои руки и начала осаждать ворота Лепметса. Осаду снял Кароль Метс, поговоривший о чем-то с болгарским лайнсменом перед вбрасыванием аута.

Пара секунд передышки позитивно повлияла на нашу атаку, но совершенно расстроила внимание немецкой защиты: Франк Лийвак сумел отобрать мяч у немецкой обороны и Эмре Джану ничего не оставалось кроме фола последней надежды - Лийвак мог выходить один на один с Мануэлем Нойнером. Красная карточка на 14-й минуте и штрафной из отличной позиции - такие подарки получила сборная Эстонии от Бундестим. Подарками воспользоваться не удалось: Герт Камс пробил в стенку, а дальнейшие опасные моменты сборной Эстонии закончились безрезультатно. Да, взламывали оборону находившихся в шоке от удаления Джана ненцев, наносили удары, но мастерства для успешного завершения атак катастрофически не хватало.

Первый тайм, самый лучший по качеству игры для команды Карела Воолайда в этом отборочном цикле, закончился безголевой ничьей, которая, впрочем, подарила небольшую надежду на положительный исход в матче с грозным соперником.

Что сказал в перерыве своим подопечным Йоахим Лев, останется для простых смертных загадкой, но на второй тайм немцы вышли предельно мотивированными и за 11 минут второго тайма расставили все по своим законным местам. Дважды, на 51-й и 56-й минутах, бил издали по воротам Илкай Гюндоган. Дважды мяч рикошетил, от Марко Ройса и Йоонаса Тамма, и дважды немцы победно вскидывали руки.

А у сборной Эстонии после такого холодного душа закончились моральные и физические силы. К тому же нет у нас такой скамейки, как у сборной Германии, где в запасе остался один из звездных нападающих Бундеслиги Серж Гнабри. Таллиннская публика очень ждала появления звезды на поле, но Лев дал игроку "Баварии" отдохнуть, выпустив в середине второго тайма на поле Тимо Вернера. Свежий Вернер вконец утомил защиту сборной Эстонии и в одном из моментов шикарно принял диагональ от Гюндогана, обыграл Никиту Баранова и отправил мяч в дальний от Сергея Лепметса угол - 0:3.

Моменты у Бундестим возникали и после третьего гола, но не везло ни Вернеру, ни Брандту. Сборная Эстония же провела свои атаки под конец матча, надеясь прервать 82-летнюю засуху в матчах с Германией, ворота которой в последний раз сборная поразила в 1937 усилиями Георга Сийменсона.