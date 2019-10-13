В Таллинне мужчина потерял контроль над автомобилем, врезался в столб и вылетел на полосу встречного движения
Вчера в Таллинне произошла авария, в ходе которой пострадали два человека, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Вчера, 12 октября, в 23:01 в Таллинне на Виадукти, 42a произошла авария, в ходе которой, по первоначальным данным, 20-летний мужчина за рулем BMW 520i потерял контроль над автомобилем и вылетел на разделительный островок, а затем врезался в металлический столб и выехал на полосу встречного движения.
Водитель и пассажирка, 19-летняя женщина, были доставлены в Северо-эстонскую региональную больницу.