Вс, 13.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • В Таллинне мужчина потерял контроль над автомобилем, врезался в столб и вылетел на полосу встречного движения

В Таллинне мужчина потерял контроль над автомобилем, врезался в столб и вылетел на полосу встречного движения
Двое пострадавших

Автомобиль врезался в столб забора. Иллюстративное фото.

ФОТО: Paul Poderat

Вчера в Таллинне произошла авария, в ходе которой пострадали два человека, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вчера, 12 октября, в 23:01 в Таллинне на Виадукти, 42a произошла авария, в ходе которой, по первоначальным данным, 20-летний мужчина за рулем BMW 520i потерял контроль над автомобилем и вылетел на разделительный островок, а затем врезался в металлический столб и выехал на полосу встречного движения.

Водитель и пассажирка, 19-летняя женщина, были доставлены в Северо-эстонскую региональную больницу.

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