Скандал с фоторадарами в Латвии: хотели как лучше, а получилось как всегда

Можно даже сказать, что сказанное вызвало опасения, какое в целом понимание безопасности движения и его значения в коридорах власти отдельных государственных институтов?

Неловкое сообщение зама госсекретаря снова актуализировало уже словно подзабытый вопрос, что для государства фоторадары - инструмент зарабатывания денег или усиления безопасности движения?

Это правда, что в госбюджете ежегодно планируется раздел, в котором есть доходы от денежных штрафов за нарушения дорожного движения, среди них и от фоторадаров. Однако государственная цель - не всеми силами заполнять этот раздел, а добиться того, чтобы таких штрафов больше не было, как минимум, от фоторадаров. Если водители не будут превышать скоростных ограничений, цель программы будет достигнута.

Против соревнований по зарабатыванию денег Латвийское автомоторное общество (Latvijas Automoto biedrība, далее - LAMB) громко выступало еще приблизительно десять лет назад, когда на дорогах хозяйничало одиозное предприятие Vitronic Baltija, пряча в кустах и за деревьями свои переносимые измерители скорости, лишь бы заполучить побольше денег от водителей. Это ничего, что место не было опасным для движения. Те времена или первый сезон этого сериала давно закончился, однако его уроки, как выяснилось, практически полностью забылись.

Второй сезон начался медленно, стационарные фоторадары на дорогах Латвии появлялись постепенно, и сейчас в опасных для движения местах по всей Латвии размещены 100 устройств. Еще 50 радаров и 50 муляжей планировалось установить в следующем году. В распоряжении Госполиции есть и 12 переносных фоторадаров, видео радары, установленные в патрульных машинах, и портативные радары. В целом весьма солидная экипировка.

LAMB не считает, что у каждого фонарного столба необходимо устанавливать измеритель скорости. Мы за безопасное движение, и если прежняя программа, по крайней мере вблизи фоторадаров спасает жизни, ее стоит продолжать, в свою очередь, если в коридорах власти она оценивается как хороший способ заработать, пропадает смысл программы. Пропадает понимание, что такое достижение, а что проигрыш в этой программе безопасности движения, и чегр в конце концов мы хотим достичь.

Как отмечает начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис, в 2014 году, когда не было фоторадаров, на государственных дорогах погибли 213 человек. В прошлом году, несмотря на в целом неблагоприятные показатели, жизнь потеряли 148 человек.

Значит, 65 жизней были спасены. Вблизи фоторадаров участники движения не погибают из-за скорости, а это огромное достижение.

Осталось добиться уменьшения погибших в других местах. Справедливости ради стоит подчеркнуть, что не только фоторадары - волшебное лекарство для улучшения безопасности движения в Латвии. Особенно важна инфраструктура, которая у нас недостаточно развита по сравнению с соседними странами. В то же время неприемлемо, что сейчас не хватает средств для продолжения программы фоторадаров. Их необходимо предусмотреть вне зависимости от того, насколько честными или сумасшедшими были водители.

Часто приводим Швецию в качестве примера и образца не только безопасного движения, но и других условий развития государства и общества. В этом развитом государстве Скандинавии более 1100 стационарных фоторадаров, но лишь 5% из них работают, так как особый алгоритм с помощью компьютерной программы определяет, какие радары работают в конкретное время, но водители этого не знают. Значит, не важно обязательно собрать деньги, важно - предупредить водителей и напомнить о важности соблюдения скоростного режима.