Гнев пассажиров ATKO: автобусы ломаются на ходу, а водители нагло нарушают ПДД

Публикации в группе StoppAtko в Facebook за прошлую неделю говорят о том, что задержка автобусов стала нормой. Кроме того, линии обслуживают автобусы, находящиеся с технической точки зрения в неидеальной форме, а пассажиров раздражает невнимательность водителей и то, что они нарушают ПДД.

Неисправные автобусы

На этой неделе в полицию сообщили об автобусе с регистрационным номером 116BJH, двигатель которого работал настолько плохо, что за транспортным средством тянулось облако синего дыма. Водители, ехавшие позади этого автобуса, чувствовали себя ежиками в тумане.

Например, в четверг утром этот автобус, обслуживавший линию 108 в Табасалу, попал на видео внимательного читателя.

Несмотря на то, что о неполадке оповестили как диспетчера ATKO, так и полицию, день спустя тот же автобус вновь видели на линии. Синий дым от него удалось запечатлеть таким образом:

ФОТО: Facebook

… и таким.

Дымящийся автобус ATKO. ФОТО: Facebook

Также на этой неделе можно было наблюдать автобус, дверь которого открывалась лишь с применением грубой физической силы.

«Двери автобуса 106A, ехавшего по маршруту Лоо-Таллинн, не открылись на остановке „Паэ“, водитель вручную расжал переднюю дверь, чтобы впустить стоявших на остановке людей, но потом дверь больше не закрывалась. Народ сидит в автобусе, водитель ругается с кем-то по телефону. „Я не могут так ехать, нельзя с открытыми дверьми“», - так описал свою субботнюю поездку в ATKO один из пассажиров.

В итоге дверь все-таки удалось закрыть. Автобус поехал дальше, но на Балтийском вокзале водителю вновь пришлось прибегнуть к уже знакомому трюку.

Невнимательность и нарушение ПДД

Вчера, то есть в субботу вечером, пассажир рассказал, что был единственным пассажиром автобуса 104A. Он захотел выйти на остановке «Кесктург», нажал для этого кнопку Stop и приподнялся, но его ждало разочарование. «Господин водитель решил проехать мою остановку и даже не останавливаться», - рассказал разочарованный пассажир.

Явное нарушение ПДД, сопряженное с тем, что пассажиров подвергли опасности, произошло 11 октября около 16:00, когда водитель автобуса 106A, двигавшегося по маршруту Лоо-Таллинн, разговаривал по мобильному телефону. Несколькими днями ранее, а именно 7 октября, пассажиры обнаружили, что тот же водитель положил недалеко от себя планшет и смотрит на нем любимые программы.

ФОТО: Facebook