Вс, 13.10.2019
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  • Галерея: пьяный и без прав водитель фургона вылетел в пруд, пытаясь скрыться от полиции

Галерея: пьяный и без прав водитель фургона вылетел в пруд, пытаясь скрыться от полиции

Вчера поздно ночью в Синди пьяный водитель, проигнорировавший сигнал полиции остановиться и набравший скорость, чтобы скрыться от блюстителей порядка, въехал в пруд, передает Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, полиция подала сигнал остановиться в 11 часов вечера фургону Ford Transit, водитель которого вместо остановки увеличил скорость и попытался скрыться от блюстителей порядка.

На Пярнуском шоссе водитель потерял контроль над автомобилем и влетел в забор. Поездка закончилась в пруду.

Полиция установила, что за рулем фургона находился мужчина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения, нарушитель был доставлен в полицейский участок.

Известно, что полиция заметила автомобиль, превысивший скорость в Синди на Пярнуском шоссе, около заправки Olerex.

Машина успела проехать километр в сторону Тори, когда водитель попытался повернуть между домами налево на улицу Силла, а на пути оказался пруд.

«Передняя часть автомобиля была наполовину в воде, когда полицейские вытащили человека из машины», - сказал живущий рядом с прудом Михкель Сакс.

Спасатели вытащили машину из пруда и поставили на парковку полицейского участка.

Подробности произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела.

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