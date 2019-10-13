Галерея: пьяный и без прав водитель фургона вылетел в пруд, пытаясь скрыться от полиции

Вчера поздно ночью в Синди пьяный водитель, проигнорировавший сигнал полиции остановиться и набравший скорость, чтобы скрыться от блюстителей порядка, въехал в пруд, передает Pärnu Postimees.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, полиция подала сигнал остановиться в 11 часов вечера фургону Ford Transit, водитель которого вместо остановки увеличил скорость и попытался скрыться от блюстителей порядка.
На Пярнуском шоссе водитель потерял контроль над автомобилем и влетел в забор. Поездка закончилась в пруду.
Полиция установила, что за рулем фургона находился мужчина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения, нарушитель был доставлен в полицейский участок.
Известно, что полиция заметила автомобиль, превысивший скорость в Синди на Пярнуском шоссе, около заправки Olerex.
Машина успела проехать километр в сторону Тори, когда водитель попытался повернуть между домами налево на улицу Силла, а на пути оказался пруд.
«Передняя часть автомобиля была наполовину в воде, когда полицейские вытащили человека из машины», - сказал живущий рядом с прудом Михкель Сакс.
Спасатели вытащили машину из пруда и поставили на парковку полицейского участка.
Подробности произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела.