Весь Саратов искал девятилетнюю Лизу. Теперь народ требует смерти для ее убийцы

Ряд парламентариев тоже выступили за это, их мнение приведено на сайте Госдумы. Среди них руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Евгений Примаков, Ольга Алимова и Ольга Баталина, представляющие Саратовскую область.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что «большинство граждан в России хотят возвращения смертной казни, потому что видят в этом возможность для справедливого возмездия», но «весь мировой опыт говорит, что смертная казнь неэффективна». Он напомнил о случаях ошибочных приговоров и отметил, что, например, террористов смертной казнью не напугать.

Глава комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева в разговоре с изданием «Подъём» отметила, что еще «с первой Думы говорила, что ни в коем случае нельзя отменять смертную казнь». 2Я говорила: этого делать нельзя никогда, особенно если это касается издевательств над детьми, убийств и так далее. Человек должен отвечать за это. Нечего его кормить там в тюрьме. Расстрелять его и всё. Я думаю, смертную казнь нужно вернуть», - сказала депутат.

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова заявила, что в нижней палате не давали никаких установок на проведение опроса о целесообразности возвращения смертной казни - он был создан в рамках SMM, а СМИ «раскрутили» голосование, «как будто это всенародный референдум», цитирует Кашеварову РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя развернувшуюся дискуссию, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни.

Тетя убитой Лизы Киселевой Ирина Кулясова выступила против смертной казни для преступника. «Пожизненное, наверное, да. Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут: „смерть за смерть ребенка“ - мы бы этого не хотели», - сообщила она RT.

По ее словам, в семье не ожидали такого резонанса вокруг убийства девочки. Кулясова поблагодарила людей за отклик и сплочение. «Некоторые люди говорят: „Зачем отпускали девочку одну?“ Но, поверьте, там ходило очень много детей, и не повезло только Лизе», - сказала она.

Лиза Киселева пропала 9 октября. Рано утром она пошла в школу, но не появилась там. Ее поисками занимались полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт2. В ночь на 11 октября девочку нашли мертвой. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний ранее судимый местный житель Михаил Туватин. У него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».

Михаил Туватин. ФОТО: / Sputnik

Туватин сознался в убийстве девочки. Он рассказал, что самовольно занял бесхозный гараж и установил там новый замок. Проходившая мимо Лиза якобы спросила у мужчины, его ли этот гараж. Туватин, по его словам, испугался разоблачения, затащил девочку внутрь и убил.