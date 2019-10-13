Вс, 13.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Трагедия на Таллиннском шоссе: при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека

Трагедия на Таллиннском шоссе: при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
Видео с места происшествия

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Этим утром на Таллиннском шоссе, недалеко от Адажи, при лобовом столкновении автомобилей погибли двое, выяснила LETA в пресс-службе Госполиции Латвии.

Полиция получила вызов на место происшествие около 10.20.По предварительной информации произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota и Renault, передает Rus.TVNET.

В ДТП погибли двое, один пострадавший передан в руки медиков.

Обстоятельства происшествия выясняются. Движение на месте ДТП ограничено по одной полосе. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ