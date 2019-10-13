Трагедия на Таллиннском шоссе: при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
Этим утром на Таллиннском шоссе, недалеко от Адажи, при лобовом столкновении автомобилей погибли двое, выяснила LETA в пресс-службе Госполиции Латвии.
Полиция получила вызов на место происшествие около 10.20.По предварительной информации произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota и Renault, передает Rus.TVNET.
В ДТП погибли двое, один пострадавший передан в руки медиков.
Обстоятельства происшествия выясняются. Движение на месте ДТП ограничено по одной полосе.