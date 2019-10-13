Центр Арво Пярта отмечает первую годовщину со дня открытия в новом здании

В воскресенье исполняется год со дня работы Центра эстонского композитора-классика Арво Пярта в новом, открытом для общественности здании в Лауласмаа, под Таллинном — за это время центр посетили более 33 000 человек.
Об этом BNS сообщила пресс-служба центра, напомнив, что торжественные мероприятия по случаю открытия Центра Арво Пярта, приуроченные к столетию Эстонской республики, состоялись 12 и 13 октября 2018 года. Всем любителям эстонской музыки и культуры центр открыл свои двери 17 октября. В течение первого года работы центра его концерты, лекции и кинопрограммы, а также другие мероприятия посетили более 33 000 человек.
«Интерес к деятельности центра оказался даже больше, чем мы могли предположить. По-настоящему радует то, что дорогу сюда нашли люди самых разных поколений, и молодежь, и старшее поколение. Запущена наша образовательная программа, в которой уже приняли участие почти одна тысяча детей, начиная с воспитанников детских садов. Центр посетили также музыковеды, студенты консерватории, испытывающие профессиональный и более глубокий интерес к музыке Арво Пярта, к хранящимся в нашем архиве материалам», - рассказала руководитель Центра Арво Пярта Ану Кивило.
В рамках первого концертного сезона в центре состоялось 23 концерта, собравших исполнителей и композиторов, в творчестве которых музыка Арво Пярта занимает особое место.
В сотрудничестве с другими музыкальными фестивалями в программу Центра были включены мероприятия Дней музыки Эстонии и Дни Пярта в рамках Фестиваля Нарген.
Состоявшийся в зале центра 19 января концерт Эстонского филармонического камерного хора при посредничестве Европейского радиовещательного союза (EBU) транслировался радиостанциями по всей Европе.
«Наряду с концертами, в центре проводились вечера бесед на самые разные темы — от природы и теологии до архитектуры. В этом году мы продемонстрировали публике новую работу голландских кинодокументалистов «Прикосновение Пярта», премьера которой состоялась на киновечерах в Центре Арво Пярта», - рассказала Кивило.
Первую годовщину деятельности центр отметит в воскресенье премьерой подготовленного ERR фильма «В лесу тинтиннабули» , рассказывающего об открытии центра в октябре прошлого года.
Центр Арво Пярта — это личный архив современного эстонского композитора-классика Арво Пярта, а также музыкальный и информационный центр, располагающий богатой фонотекой, библиотекой литературы по вопросам музыки, культуры и истории на многих языках, в том числе, на русском языке. В расположенном в сосновом лесу недалеко от морского побережья в Лауласмаа центре оборудованы камерный концертный зал на 150 мест, выставочный зал, кинозал и учебные комнаты.
Основателями центра стали члены семьи Арво Пярта, которые открыли первые экспозиции в 2010 году в частном доме. Желая предоставить широкий доступ к архивам и книгам, начать образовательную и концертную деятельность, Арво Пярт и его семья решили построить современный вместительный центр.
В 2013 году был объявлен международный архитектурный конкурс, победителями которого стали Фуэнсанта Нието и Энрике Собехано из архитектурного бюро Nieto Sobejano Arquitectos.
Строительство здания центра началось в марте 2017 года, а его торжественное открытие состоялось 13 октября 2018 года. Финансировало проект Эстонское государство.
Арво Пярт (11 сентября 1935, Пайде, Эстония) — эстонский композитор. Собственный стиль он сам определяет (начиная с 1976 г.) метафорически — как tintinnabuli (букв. «колокольчики»; подразумеваются небольшие церковные колокола с характерными «призвуками»). Музыка Пярта использовалась в российском кино, в том числе в фильмах «Покаяние» и «Изгнание», в документальных фильмах «Русский заповедник» и «Гении и злодеи». За своё творчество композитор удостоен (негосударственных) наград и почётных званий.