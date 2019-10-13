Центр Арво Пярта отмечает первую годовщину со дня открытия в новом здании

Об этом BNS сообщила пресс-служба центра, напомнив, что торжественные мероприятия по случаю открытия Центра Арво Пярта, приуроченные к столетию Эстонской республики, состоялись 12 и 13 октября 2018 года. Всем любителям эстонской музыки и культуры центр открыл свои двери 17 октября. В течение первого года работы центра его концерты, лекции и кинопрограммы, а также другие мероприятия посетили более 33 000 человек.

«Интерес к деятельности центра оказался даже больше, чем мы могли предположить. По-настоящему радует то, что дорогу сюда нашли люди самых разных поколений, и молодежь, и старшее поколение. Запущена наша образовательная программа, в которой уже приняли участие почти одна тысяча детей, начиная с воспитанников детских садов. Центр посетили также музыковеды, студенты консерватории, испытывающие профессиональный и более глубокий интерес к музыке Арво Пярта, к хранящимся в нашем архиве материалам», - рассказала руководитель Центра Арво Пярта Ану Кивило.

В рамках первого концертного сезона в центре состоялось 23 концерта, собравших исполнителей и композиторов, в творчестве которых музыка Арво Пярта занимает особое место.

В сотрудничестве с другими музыкальными фестивалями в программу Центра были включены мероприятия Дней музыки Эстонии и Дни Пярта в рамках Фестиваля Нарген.

Состоявшийся в зале центра 19 января концерт Эстонского филармонического камерного хора при посредничестве Европейского радиовещательного союза (EBU) транслировался радиостанциями по всей Европе.

«Наряду с концертами, в центре проводились вечера бесед на самые разные темы — от природы и теологии до архитектуры. В этом году мы продемонстрировали публике новую работу голландских кинодокументалистов «Прикосновение Пярта», премьера которой состоялась на киновечерах в Центре Арво Пярта», - рассказала Кивило.

Первую годовщину деятельности центр отметит в воскресенье премьерой подготовленного ERR фильма «В лесу тинтиннабули» , рассказывающего об открытии центра в октябре прошлого года.

Центр Арво Пярта — это личный архив современного эстонского композитора-классика Арво Пярта, а также музыкальный и информационный центр, располагающий богатой фонотекой, библиотекой литературы по вопросам музыки, культуры и истории на многих языках, в том числе, на русском языке. В расположенном в сосновом лесу недалеко от морского побережья в Лауласмаа центре оборудованы камерный концертный зал на 150 мест, выставочный зал, кинозал и учебные комнаты.

Основателями центра стали члены семьи Арво Пярта, которые открыли первые экспозиции в 2010 году в частном доме. Желая предоставить широкий доступ к архивам и книгам, начать образовательную и концертную деятельность, Арво Пярт и его семья решили построить современный вместительный центр.

В 2013 году был объявлен международный архитектурный конкурс, победителями которого стали Фуэнсанта Нието и Энрике Собехано из архитектурного бюро Nieto Sobejano Arquitectos.

Строительство здания центра началось в марте 2017 года, а его торжественное открытие состоялось 13 октября 2018 года. Финансировало проект Эстонское государство.