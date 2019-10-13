В Финляндии сделали поблажку водителям со следами каннабиса в крови

Верховный суд Финляндии внес своим решением изменение в трактовку закона об использовании наркотических веществ. Если после употребления марихуаны прошло достаточно времени, наркотик, по заключению суда, уже не влияет на вождение, передает Yle.
Верховный суд изменил трактовку законодательства, касающегося использования каннабиса и вождения в нетрезвом виде.
Согласно внесенным изменениям, водитель, пойманный со следами каннабиса в крови, не проходит по статье УК "вождение в нетрезвом виде", если после употребления прошло достаточно времени и наркотическое воздействие каннабиса уже прекратилось.
Ранее водителя, употреблявшего каннабис, могли обвинить в вождении под влиянием наркотика даже через несколько дней после его употребления. Дело в том, что анализ крови учитывал не наличие самого каннабиоида ТГК в организме, а его метаболита, оставляющего следы наркотика в организме еще в течение нескольких дней или недель.
Все большая часть случаев вождения в нетрезвом виде касается именно использования наркотических средств. Чаще всего речь идет об амфетамине.
Само по себе использование и хранение марихуаны в Финляндии запрещено.