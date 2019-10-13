В Финляндии сделали поблажку водителям со следами каннабиса в крови

Верховный суд изменил трактовку законодательства, касающегося использования каннабиса и вождения в нетрезвом виде.

Согласно внесенным изменениям, водитель, пойманный со следами каннабиса в крови, не проходит по статье УК "вождение в нетрезвом виде", если после употребления прошло достаточно времени и наркотическое воздействие каннабиса уже прекратилось.

Ранее водителя, употреблявшего каннабис, могли обвинить в вождении под влиянием наркотика даже через несколько дней после его употребления. Дело в том, что анализ крови учитывал не наличие самого каннабиоида ТГК в организме, а его метаболита, оставляющего следы наркотика в организме еще в течение нескольких дней или недель.

Все большая часть случаев вождения в нетрезвом виде касается именно использования наркотических средств. Чаще всего речь идет об амфетамине.