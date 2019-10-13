Волости Харьюского уезда готовы к переговорам с Таллинном по единому общественному транспорту

К концу следующего года под руководством Министерства экономики будет разработана модель единого общественного транспорта в Таллинне и Харьюмаа, и к этому времени выяснится, смогут ли жители окрестных волостей бесплатно пользоваться столичным транспортом, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
В волости Виймси, к примеру, ездят не только волостные, но и уездные и таллиннские автобусы.
"Проблема в путанице - до какой остановки билет платный, начиная с какой остановки билет бесплатный, и можно ли вообще создать такую комбинированную систему", - сказала старейшина Виймси Лайне Рандъярв в интервью "Актуальной камере".
По словам главы отдела транспорта и инвестиций Минэкономики Индрека Гайлана, самое важное - создать единую систему. Старейшина волости Ляэне-Харью Яанус Саат сообщил, что местные жители хотели бы бесплатно пользоваться таллиннскими маршрутами, и волость готова к соответствующим переговорам.