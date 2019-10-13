Разгадка мистического убийства в лесу: жительница Эстонии помогла выйти на след дерзких преступников

Жительница деревни на премию, выплаченную за поимку браконьеров, отправилась отдыхать в теплые края, пишет Postimees.
Загадка найденного в марте прошлого года в Ляэне-Вирумаа в волости Хальяла в деревне Тидрику на опушке леса трупов лосей была разгадана словно в шпионских фильмах: с помощью местной жительницы удалось получить третий чрезвычайно важный образец ДНК, чтобы связать отца и сына — Эймара и Таймо Пыэсасте — с браконьерством.
История началась в марте 2018 года, когда местные охотники обнаружили на опушке леса шокирующую картину — браконьеры убили двух лосей во время гона, когда действовал запрет на охоту. Ноги лосей были отрезаны, а трупы брошены прямо на месте убийства.
Первая ДНК-проба
Если охотники на месте вынимают у убитого во время охоты животного внутренности на месте и после доставляют животное на место переработки, браконьеры уже на месте схватили лакомые куски, а все остальное бросили лежать в лесу.
Вызванные на место инспекторы окружающей среды взяли образцы мяса трупов и отправили на хранение в холодильник — на всякий случай, поскольку без сравнительного материала от генетического кода мало толку. Брать у животных ДНК-пробу было для инспекторов в новинку. Поскольку Институт судебной экспертизы Эстонии занимается только людьми, надежды возлагали на созданную в 2017 году при Таллиннском зоопарке лабораторию по защите видов, где по капле крови генные технологи могли определить вид животного.
Чтобы поймать преступников, Общество охотников Ранна объявило вознаграждение в 2000 евро. «Охотники сложились на премию из своего кармана, поскольку это было такое нахальное преступление со стороны браконьеров», - сказал член правления общества охотников Танель Строо. Вскоре Строо позвонила женщина, которая сообщила, что знает, где находится мясо убитых лосей. Этой женщиной оказалась местная изготовительница консерв Кюлли Лимбах.
Вторая ДНК-проба
Лимбах рассказала, что когда мужчины принесли ей 106 килограммов свежего мяса для консервирования, сначала она даже не задумалась о происхождении мяса. «Мне приносят мясо дичи. Хотя тогда было не время отстрела лосей, они сказали, что животное попало под машину», - рассказывает она.
Но в интернете она увидела историю о двух убитых лосях. Лимбах сложила два события и поняла, что мяса слишком много — с ног одного лося столько сырья для изготовления консерв не будет.
Она позвонила по указанному номеру, после чего с ней связались полицейские и Инспекция окружающей среды. К ней пришли для взятия ДНК-пробы. «Поместили в пакет и увезли в лабораторию», - вспоминает Лимбах. Специалисты сравнили генный код этого мяса с тем, чтобы было взято у трупов лосей в деревне Тидрику.
Экспертиза показала, что подозрения Лимбах оказались верными — принесенное ей мясо принадлежало убитым браконьерами лосям.
Третья ДНК-проба
После этого Лимбах оказалась в центре полицейской операции. «Они ничего не подозревали», - сказала о преступниках Лимбах. Они заплатили ей почти 500 евро за готовые консервы и довольные ушли. Хорошее настроение отца и сына было улетучилось — за углом их схватили полицейские. «Полиция спросила у меня, когда они придут за мясом. Я сказала», - вспоминает Лимбах.
В машине мужчин были найдены следы крови. Взятый образцы также были доставлены в лабораторию и третий пазл истории встал на место. Все образцы совпадали. История мистического убийства двух лосей была окончательно завершена в начале октября, когда суд отклонил кассационную жалобу отца и сына.
Длившаяся почти два года тяжба закончилась победой Инспекции окружающей среды — Эймар и Таймо Пыэсасте были признаны виновными в нарушении требований по перевозке и хранении натуральных продуктов и наказаны штрафом в размере 600 евро, также они должны будут покрыть расходы на ДНК-анализы и экспертизы в размере 3247 евро.
Кюлли Лимбах, которая помогла поймать преступников, заработала около 2500 евро. «Ездила отдыхать, в Грецию. Было очень здорово, ездили всей семьей, - рассказывает она, добавляя с улыбкой. - Пришлось два года ходить давать показания, но оно того стоит!»
Пуля пропала
Мужчины избежали обвинения в браконьерстве, поскольку не было прямых доказательств, что именно они убили лосей. Руководитель отдела защиты природы Инспекции окружающей среды Уно Лухт сказал, что все уперлось в одну маленькую, но очень важную деталь. «Мы не нашли пули, поскольку ее, очевидно, вытащили из животных. Если бы мы ее получили, взяли бы оружие подозреваемых и провели бы баллистический анализ», - говорит он.
Но он отметил, что невероятным кажется рассказ защиты Пыэсасте, что они случайно оказались в лесу возле убитых лосей. «Браконьерством все-таки занимаются с целью получить доход», - отмечает он.
Также суд посчитал, что довольно очевидно, что подозреваемые могли заниматься браконьерством, но из-за отсутствия прямых доказательств не смог признать их виновными.
Как отметил суд, многое говорит, что подозреваемые отказались объяснить, как они, по их словам, случайно рано утром в лесу нашли только что убитых лосей. «Как лица, которые не признали себя виновными в браконьерстве, они имели возможность и также обязанность объяснить происхождение связанного с ними охотничьего улова», - отметил суд.