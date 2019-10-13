Разгадка мистического убийства в лесу: жительница Эстонии помогла выйти на след дерзких преступников

Загадка найденного в марте прошлого года в Ляэне-Вирумаа в волости Хальяла в деревне Тидрику на опушке леса трупов лосей была разгадана словно в шпионских фильмах: с помощью местной жительницы удалось получить третий чрезвычайно важный образец ДНК, чтобы связать отца и сына — Эймара и Таймо Пыэсасте — с браконьерством.

История началась в марте 2018 года, когда местные охотники обнаружили на опушке леса шокирующую картину — браконьеры убили двух лосей во время гона, когда действовал запрет на охоту. Ноги лосей были отрезаны, а трупы брошены прямо на месте убийства.

Первая ДНК-проба

Если охотники на месте вынимают у убитого во время охоты животного внутренности на месте и после доставляют животное на место переработки, браконьеры уже на месте схватили лакомые куски, а все остальное бросили лежать в лесу.

Вызванные на место инспекторы окружающей среды взяли образцы мяса трупов и отправили на хранение в холодильник — на всякий случай, поскольку без сравнительного материала от генетического кода мало толку. Брать у животных ДНК-пробу было для инспекторов в новинку. Поскольку Институт судебной экспертизы Эстонии занимается только людьми, надежды возлагали на созданную в 2017 году при Таллиннском зоопарке лабораторию по защите видов, где по капле крови генные технологи могли определить вид животного.

Чтобы поймать преступников, Общество охотников Ранна объявило вознаграждение в 2000 евро. «Охотники сложились на премию из своего кармана, поскольку это было такое нахальное преступление со стороны браконьеров», - сказал член правления общества охотников Танель Строо. Вскоре Строо позвонила женщина, которая сообщила, что знает, где находится мясо убитых лосей. Этой женщиной оказалась местная изготовительница консерв Кюлли Лимбах.

Вторая ДНК-проба

Лимбах рассказала, что когда мужчины принесли ей 106 килограммов свежего мяса для консервирования, сначала она даже не задумалась о происхождении мяса. «Мне приносят мясо дичи. Хотя тогда было не время отстрела лосей, они сказали, что животное попало под машину», - рассказывает она.

Но в интернете она увидела историю о двух убитых лосях. Лимбах сложила два события и поняла, что мяса слишком много — с ног одного лося столько сырья для изготовления консерв не будет.

Она позвонила по указанному номеру, после чего с ней связались полицейские и Инспекция окружающей среды. К ней пришли для взятия ДНК-пробы. «Поместили в пакет и увезли в лабораторию», - вспоминает Лимбах. Специалисты сравнили генный код этого мяса с тем, чтобы было взято у трупов лосей в деревне Тидрику.

Экспертиза показала, что подозрения Лимбах оказались верными — принесенное ей мясо принадлежало убитым браконьерами лосям.

Третья ДНК-проба