Фото и видео: тысячи жителей Саратова пришли проститься с убитой девятилетней Лизой Киселевой

Отпевание проходит в храме первоверховных апостолов Петра и Павла. По периметру храма дежурят наряды полиции и волонтеры с траурными повязками. Для горожан организованы бесплатные автобусы к месту прощания.

Тысячи жителей Саратова пришли проститься с убитой девятилетней Лизой Киселевой. ФОТО: Filipp Kochetkov / Sputnik

Напомним, девочка пропала 9 октября. Рано утром она пошла в школу, но не появилась там. Ее поисками занимались полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». В ночь на 11 октября девочку нашли мертвой. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний ранее судимый местный житель Михаил Туватин. У него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Тысячи жителей Саратова пришли проститься с убитой девятилетней Лизой Киселевой. ФОТО: Filipp Kochetkov / Sputnik

Туватин сознался в убийстве девочки. Он рассказал, что самовольно занял бесхозный гараж и установил там новый замок. Проходившая мимо Лиза якобы спросила у мужчины, его ли этот гараж. Туватин, по его словам, испугался разоблачения, затащил девочку внутрь и убил.

Тысячи жителей Саратова пришли проститься с убитой девятилетней Лизой Киселевой. ФОТО: Filipp Kochetkov / Sputnik

12 октября суд арестовал Туватина, сообщается на сайте СУ СКР по Саратовской области. Избрание меры пресечения происходило в закрытом режиме в городе Энгельсе рядом с Саратовом ради обеспечения безопасности участников процесса.

Резонансное убийство девятилетней девочки в Саратове вызвало в российском обществе дискуссии о возвращении смертной казни. На официальной странице Госдумы РФ в соцсети «ВКонтакте» запустили опрос о необходимости вернуть высшую меру наказания для убийц детей и педофилов.

Кроме того, житель Саратова Дамир Видманов создал в соцсетях петицию, адресованную властям страны, где потребовал «возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей». За несколько дней под обращением подписались около 40 тысяч человек.

Тихий зеленый район провинциального Саратова. Сделал несколько фото практически рядом с домом. Погибла 9-летняя Лиза Киселева. Задушена рецидивистом. pic.twitter.com/vcH0pQAs8z — Мизантроп (@madly_hating) 12 октября 2019 г.