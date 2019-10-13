Вне зоны доступа: у некоторых жителей Эстонии могут возникнуть проблемы с мобильной связью. Вы среди них?

Telia в октябре и ноябре будет проводить масштабные работы по развитию сети, из-за чего по ночам в различных регионах Эстонии могут возникнуть кратковременные сбои в мобильной связи.
Работы будут проходить с 14 октября до 5 ноября, их будут проводить по ночам с 04:00 до 06:00, чтобы как можно меньше побеспокоить клиентов. Во время работ около получала может быть нарушена мобильная связь Telia в конкретных районах.
Работы будут проводится шаг за шагом в различных районах, поэтому каждую ночь сбои будут в различных местах.
В период с 14 до 17 октября работы окажут влияние (до 30 минут) на следующие районы:
14 октября 04:00 – 06:00:
-Рухну (Сааремаа)
-Кихну (Пярнумаа)
-Кийли (Харьюмаа)
-деревня Хагери (Кохила, Рапламаа)
-Винни (Ляэне-Вирумаа)
15 октября 04:00 – 06:00:
-Ярва (Ярвамаа)
-Вяйке-Маарья (Ляэне-Вирумаа)
-деревня Ваянгу (Тапа, Ляэне-Вирумаа)
-Саку (Харьюмаа)
-деревня Веду (Тартумаа)
-деревня Вара (Тартумаа)
16 октября 04:00 – 06:00:
-деревня Мустла (Пайде, Ярвамаа)
-Сауэ (Харьюмаа)
-деревня Охту (Харьюмаа)
-Кехтна (Рапламаа)
-Рапла (Рапламаа)
-деревня Кюндья (Вырумаа)
17 октября 04:00 – 06:00:
-деревня Ваопере (Рапламаа)
-Козе (Харьюмаа)
-Раазику (Харьюмаа)
-Ляэне-Нигула (Ляэнемаа)
-Вормси (Ляэнемаа)
-Кохтла-Нымме (Ида-Вирумаа)
-Люганузе Lüganuse (Ида-Вирумаа)
-Виру-Нигула (Ида-Вирумаа)
-Отепя (Валгамаа)
-Тырва (Валгамаа)
Цель работ — обеспечить клиентам Telia лучшее и более надежное качество услуг.
Telia напоминает, что в случае сбоем мобильной связи можно звонить на номер 112, используя сети других операторов. Для этого следует перед звонком вытащить из мобильного телефона СИМ-карту или сделать перезагрузку мобильника и звонить, не вводят ПИН-код.
Telia благодарит за понимание и приносит извинения за возможные неудобства.