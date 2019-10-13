Вс, 13.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Вне зоны доступа: у некоторых жителей Эстонии могут возникнуть проблемы с мобильной связью. Вы среди них?

Вне зоны доступа: у некоторых жителей Эстонии могут возникнуть проблемы с мобильной связью. Вы среди них?

Женщина с мобильным телефоном. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Aivar Aotäht / Sakala

Telia в октябре и ноябре будет проводить масштабные работы по развитию сети, из-за чего по ночам в различных регионах Эстонии могут возникнуть кратковременные сбои в мобильной связи.

Работы будут проходить с 14 октября до 5 ноября, их будут проводить по ночам с 04:00 до 06:00, чтобы как можно меньше побеспокоить клиентов. Во время работ около получала может быть нарушена мобильная связь Telia в конкретных районах.

Работы будут проводится шаг за шагом в различных районах, поэтому каждую ночь сбои будут в различных местах.

В период с 14 до 17 октября работы окажут влияние (до 30 минут) на следующие районы:

14 октября 04:00 – 06:00:

-Рухну (Сааремаа)

-Кихну (Пярнумаа)

-Кийли (Харьюмаа)

-деревня Хагери (Кохила, Рапламаа)

-Винни (Ляэне-Вирумаа)

15 октября 04:00 – 06:00:

-Ярва (Ярвамаа)

-Вяйке-Маарья (Ляэне-Вирумаа)

-деревня Ваянгу (Тапа, Ляэне-Вирумаа)

-Саку (Харьюмаа)

-деревня Веду (Тартумаа)

-деревня Вара (Тартумаа)

16 октября 04:00 – 06:00:

-деревня Мустла (Пайде, Ярвамаа)

-Сауэ (Харьюмаа)

-деревня Охту (Харьюмаа)

-Кехтна (Рапламаа)

-Рапла (Рапламаа)

-деревня Кюндья (Вырумаа)

17 октября 04:00 – 06:00:

-деревня Ваопере (Рапламаа)

-Козе (Харьюмаа)

-Раазику (Харьюмаа)

-Ляэне-Нигула (Ляэнемаа)

-Вормси (Ляэнемаа)

-Кохтла-Нымме (Ида-Вирумаа)

-Люганузе Lüganuse (Ида-Вирумаа)

-Виру-Нигула (Ида-Вирумаа)

-Отепя (Валгамаа)

-Тырва (Валгамаа)

Цель работ — обеспечить клиентам Telia лучшее и более надежное качество услуг.

Telia напоминает, что в случае сбоем мобильной связи можно звонить на номер 112, используя сети других операторов. Для этого следует перед звонком вытащить из мобильного телефона СИМ-карту или сделать перезагрузку мобильника и звонить, не вводят ПИН-код.

Telia благодарит за понимание и приносит извинения за возможные неудобства.

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