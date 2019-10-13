Урна. Иллюстративное фото. ФОТО: Peeter Langovits

В Японии очень быстро привыкаешь к жизни в чистоте. Но здесь вы не найдете ни урн на улицах, ни дворников. Почему же в этой стране так чисто?

Ученики сидят в классе, с портфелями на столах, вроде бы уже готовые сорваться с места и побежать домой после долгого дня в школе (семь уроков по 50 минут). Но приходится внимательно слушать учительницу, которая рассказывает о планах на завтрашний день.

И наконец - традиционное заключительное объявление: "Так, сегодняшний порядок уборки. Первый и второй ряды убирают в классе. Третий и четвертый - в коридоре и на лестнице. Пятый ряд - туалеты".

Слышатся стоны тех, кто сидит в пятом ряду, но все встают, расхватывают швабры, тряпки и ведра из шкафа, что в глубине классной комнаты, и уносятся кто куда, в том числе - в туалеты. Подобное происходит во всех японских школах, каждый день.

Те, кто впервые приезжает в Японию, бывают потрясены чистотой этой страны. Потом они замечают отсутствие мусорных урн. И дворников. И тогда они задаются вопросом: как Японии удается оставаться такой чистой?

Ответ простой: жители этой страны поддерживают ее в таком состоянии. "Все 12 лет в школе, с начальных классов до старших, уборка входит в ежедневное расписание занятий", - говорит Маико Аване, заместитель директора токийского офиса правительства префектуры Хиросимы.

"И дома родители тоже приучают нас к тому, что это очень плохо - не поддерживать чистоту и порядок в своей комнате и в своих вещах".

Включение этого элемента общественного самосознания в учебную программу помогает детям выработать ответственность за все их окружающее. Кто захочет загрязнять и портить школу, в которой сам убирается каждый день?

"Иногда мне не хотелось заниматься уборкой, - вспоминает переводчица Чика Хаяси, - но я смирялась, потому что это было частью ежедневного распорядка. Думаю, уборка школы - очень полезная вещь. Мы учимся тому, как важно брать на себя ответственность за чистоту тех мест, которыми пользуемся".

Приходя в школу, учащиеся оставляют обувь в шкафчиках и переобуваются в кроссовки. Дома люди оставляют свою уличную обувь у входа в квартиру. Мастера, которые приходят что-то отремонтировать, разуваются и ходят по квартире в носках.

По мере того, как дети подрастают, их зона ответственности за чистоту расширяется - сначала до квартала, затем до города и всей страны.

Некоторые визуальные примеры невероятной приверженности японцев чистоте стали вирусными (см. ролик на YouTube) - скажем, семиминутный ритуал уборки в скоростном поезде "Синкансен".

Даже японские футбольные болельщики - фанаты чистоты, что они и доказали во время розыгрышей Кубка мира в Бразилии (2014) и России (2018), удивив мир тем, как на стадионе в конце матча они собирают за собой весь мусор.

Японские футболисты тоже оставляли за собой раздевалки в идеальном порядке. "Какой пример для других команд!" - писала в "Твиттере" координатор ФИФА Присцилла Янсенс.

"Нас, японцев, очень заботит то, как мы выглядим в глазах других, - объясняет Аване. - Нам не хочется, чтобы о нас думали как о людях, которым не хватает образования или воспитания, чтобы убираться за собой".

То же самое происходит на японских музыкальных фестивалях. На рок-фестивале Фудзи, старейшем и крупнейшем в Японии, фанаты носят с собой весь свой мусор, пока не находят мусорный ящик. Курящих просят принести с собой пепельницы и "воздерживаться от курения там, где дым может мешать другим", написано на сайте фестиваля.

Можете себе представить такое на знаменитом фестивале в Вудстоке в 1969 году, проходившем под дождем, в грязи и антисанитарии?

Вы ежедневно наблюдаете примеры социальной ответственности в жизни японцев. Например, около 8 утра офисные работники и персонал магазинов убирают улицы напротив места работы. Дети добровольно участвуют в ежемесячной уборке своего района, собирая мусор на улицах, прилегающих к школе.

В жилых районах уборка - регулярное мероприятие, хотя убирать обычно почти нечего.

Даже денежные купюры выходят из банкомата хрустящими и чистыми, словно только что накрахмаленная рубашка.

Тем не менее деньгам свойственно собирать грязь, поэтому в Японии никогда не дадут вам купюру прямо в руку. В магазинах, отелях и даже в такси вы увидите маленький поднос, на который кладутся деньги.

Учитывают здесь и наличие невидимой грязи - бактерий и микробов. Когда японец заболевает простудой или гриппом, он носит медицинскую маску, чтобы не заразить других. Это снижает распространение вирусов во время сезонных эпидемий и позволяет сэкономить деньги на медицинские услуги и снизить потери от пропущенных рабочих дней.

Как же японцы стали такими фанатами чистоты? Это явно не что-то новое, поскольку с этим столкнулся еще в 1600 году мореход Уилл Адамс, ставший первым англичанином, ступившим на землю Японии.

Джайлс Милтон в биографии Адамса "Самурай Уильям" отмечает, что "представители аристократии были неукоснительно чисты", канализация и туалеты были в образцовом порядке, а в парных курились ароматы, в то время как улицы английских городов того времени "часто бывали переполнены экскрементами".

Японцы были в ужасе от того, что европейцы пренебрегали личной гигиеной.

Частично такую озабоченность можно объяснить практическими соображениями. В жарком, влажном климате Японии продукты быстро портятся, бактерии размножаются, вирусы распространяются. Так что соблюдение правил гигиены идет на пользу здоровью.

Но полное объяснение все-таки лежит глубже. Чистота - важное понятие в буддизме, который пришел на японскую землю из Китая и Кореи между VI и VIII вв.

А в дзен-буддизме, проникшем в Японию из Китая в XII-XIII веках, такие ежедневные дела, как приготовление еды и уборка, считаются духовными упражнениями, сродни медитации.

"В дзене… смывание грязи и в физическом, и в духовном смысле играет важную роль в ежедневной практике", - говорит Эрико Кувагаки из храма Синсё-дзи в Фукуяме (префектура Хиросима).

В "Книге о чае" Окакуры Какузо, классическом труде о чайной церемонии и заложенной в нее философии дзен, автор пишет, что в комнате, где проходит чайная церемония, "...все абсолютно чисто. Ни пылинки в самом темном углу. Потому что если найти пылинку, то хозяин - не чайный мастер".

Это было написано в 1906 году, но справедливо и сегодня. Перед началом церемонии в чайном доме Сейфукан в Хиросиме вы увидите, как помощница чайного мастера в кимоно на четвереньках буквально промакивает татами на полу клейкой лентой из коричневой бумаги, подбирая таким образом малейшую пылинку.

Почему же не все буддийские страны так же рьяно относятся к чистоте? Дело может быть в том, что задолго до буддизма в Японии была ее собственная религия - синтоизм (синто, "путь богов"), в сердце которой лежит чистота и которая по сей день - основа японской самобытности.

На Западе иногда говорят, что чистота - вторая добродетель после благочестия. В синтоизме она - само благочестие. Так что чистота по-буддийски упала на подготовленную синтоизмом почву - японцы ее уже практиковали.

Важная концепция в синтоизме - кегаре (загрязнение, осквернение), в противоположность чистоте. Примерами кегаре может служить многое - от смерти и болезней до любой неприятной вещи. Чтобы избежать кегаре, нужны частые ритуалы очищения.

"Если человек страдает кегаре, это может принести вред всему обществу", - объясняет Нориаки Икеда, помощник синтоистского священника в хиросимском храме Канда.

"Так что практиковать чистоту жизненно важно. Это очищает вас и помогает избежать бедствий для всего общества. Вот почему Япония - очень чистая страна".

Такую заботу о других вполне можно понять в контексте, например, заразных болезней. Но это работает и на более прозаическом уровне - например, уборки мусора за собой.

Как говорит Аване, "мы, японцы, считаем, что не должны обременять других своей ленью и нежеланием убирать за собой".

С примерами ритуального очищения сталкиваешься каждый день. Перед тем, как войти в синтоистский храм, пришедшие помолиться омывают руки и рот водой из каменной чаши у входа.

Многие японцы привозят свой новый автомобиль к храму, чтобы священник его очистил. Тот использует для этого опахало из перьев, называемое "онуса", и обмахивает им автомобиль. Потом он открывает дверцы, капот и багажник, чтобы очистить машину внутри.

Священник применяет онусу и для очищения людей, и для очищения земли, на которой предстоит построить новое здание.

Если вы живете в Японии, то быстро привыкаете к такому чистому стилю жизни. Вы прекращаете сморкаться на людях, вы начинаете пользоваться дезинфицирующим средством для рук, которым покупателей и клиентов обеспечивают магазины и офисы. Вы учитесь сортировать свой домашний мусор по 10 категориям, чтобы помочь правильной его переработке.

И вскоре, как это заметил еще в начале XVII века Уилл Адамс, вы замечаете, что качество вашей жизни повысилось.

Потом, когда вы вернетесь на родину, вы испытаете шок при виде варваров, чихающих и кашляющих прямо вам в лицо. Или входящих в ваш дом в грязной обуви. Что немыслимо в Японии.

Но надежда все-таки есть. В конце концов, покемоны, суши и телефоны с камерами тоже не сразу завоевали мир.