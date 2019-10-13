Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен собралась ночевать на рабочем месте. Впервые в истории ЕС

Апартаменты для руководителей ЕК не предоставляются - они должны тратиться на квартиру или останавливаться в гостинице также как и другие чиновники ЕС.

60-летняя Урсула фон дер Ляйен ничего снимать не собирается - она будет ночевать в своем бюро.

Отмечается, что для нее такой подход не в новинку - так она делала и на посту министра обороны Германии. В рабочие дни она оставалась в офисе в Берлине, а на выходные уезжала в Ганновер.

Комиссия для потребностей фон дер Ляйен отведет помещение рядом с ее офисом, расположенном на 13-м этаже - в главном здании Комиссии. Маленькая квартирка займет 25 кв.м. Пока что никто из официальных должностных лиц не возразил планам политика.

Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отметил, что это личное дело каждого, как организовать свою работу. У фон дер Ляйен традиция - работать долгие часы.

Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере прокомментировала, что ей такая затея кажется более чем хорошей, так как она и сама много раз задумывалась, не переехать ли жить в Европарламент. Она заканчивает работу около 22.00, когда последний транспорт отвозит ее в гостиницу.

Отмечается, что находиться ночью в зданиях ЕК и ЕП запрещается, очевидно, для фон дер Ляйен будет сделано исключение. Ее представители отмечают, что такой подход позволит экономить время на пробках.