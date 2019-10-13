«Чувствуют безнаказанность»: подростки разгуливали по городу с ножами

Курят, матерятся, пьют, разбрасывают мусор и справляют нужду на глазах людей — это только часть примеров того, что молодые люди каждый вечер творят в Раквере.
По случайному стечению обстоятельств, из-за начавшегося учебного года или по какой-то иной причине, но по Раквере стала слоняться молодежь и вместе с этим участились конфликты. На прошлой неделе по Facebook гулял пост, что по городу разгуливала компания мальчишек с ножами, а на пытавшуюся их призвать к порядку даму вылилась лавина брани. В комментариях под постом обратили внимание на разбитые окна, изрисованные стены, перевернутые мусорные ящики, курение, распитие алкоголя и прочее.
Репортер Virumaa Teataja несколько вечеров последил за деятельностью молодежи в центре Раквере, чтобы выяснить, что творится в городе в сумерках. За несколько дней до «разведки» он увидел компанию, видимо, в состоянии алкогольного опьянения. Самые молодые по возрасту еще не дотягивают до гимназистов. Самый дерзкий из компании справлял нужду на глазах десятка человек, в то время кричал товарищам: «Хотите увидеть мое мужское достоинство?» Вместо словосочетания «мужское достоинство» использовалось другое выражение, которое не годится для печати. Никто из молодых людей не спешил запретить ему или наставить на путь истинный.
В рабочий день журналист с фотографом около шести часов вечером отправились на разведку. Районами для наблюдения стали окрестности Раквереского автовокзала и рынок. Одна молодая шайка сидела на привычном месте на скамейках за автовокзалом. Где-то пятеро из десяти курили дрожащими руками. Шелуха от семечек летела не в мусорный ящик, а прямо на землю. Употребление алкоголя замечено не было.
Наблюдая на расстоянии, они заметили, что каждые пять-десять минут один молодой человек идет на находящуюся рядом парковку Turu Kaubamaja. Репортер замечает, что он, например, говорит с повидавшим жизнь бородатым мужчиной, а потом возвращается. Можно предположить, что мальчик хочет, чтобы кто-то купил ему сигарет или алкоголя. В какой-то момент к компании подходит поговорить охранник автовокзала, но подростки из-за него не выкидывают тяжело добытые сигареты.
Далее репортер с фотографом отправляются на рынок, где им навстречу попадается другая компания, которая идет и оглядывается. На рыночной площади поздно вечером запрещено находится и, видимо, кто-то их там заметил. Несколько компаний продолжают сидеть на площади.
Местный житель говорит, что на рыночной площади молодые люди доставляют много хлопот: переворачивают столы, поджигают мусор, могут замарать прилавки или разбросать стеклянную тару. Каждый вечер площадь проверяет и полицейский патруль, но к этому времени там уже царит гробовая тишина. «Подростки уже знают время, когда надо прятаться, чтобы не попасться в лапы полиции», - говорит он.
Репортер возвращается к первой компании. На часах почти 20.30, компания направляется к главному входу автовокзала, видимо, чтобы отправиться домой. Друзей на автобус посадили, последние сигареты докурили и разошлись. И так почти каждый вечер.
Частью проблемы стало бесплатное автобусное сообщение в Ляэне-Вирумаа
Как прокомментирует молодежные шайки в Раквере и нарушение общественного порядка полиция? По словам старшего участкового Раквереского отделения полиции Кристи Рист, шайкой этих молодых людей не назовешь.
«Бандой мы называли несколько лет назад ходивших по Раквере и серьезно мешающих людям молодых людей. Подростки бывают разные и известны места, где они собираются: автовокзал, скейт-парк и рыночная площадь, говорит она. - Мы не отрицаем, что они нарушают общественный порядок. Мы в курсе, что они курят, разбивают и изрисовывают, но такого терроризирования, которое было несколько лет назад, больше нет».
По Facebook некоторое время назад разлетелся пост, где утверждают, что мальчики в возрасте 12-14 лет разгуливают в парке с ножами. «Эта история началась с одного поста в Facebook и его комментирования, где у истории было несколько вариантов. Полиция начала этим заниматься. К счастью, у одного родителя оказалось сильное чувство справедливости и он сам связался с Службой защиты детей и полицией. С этими мальчиками побеседовали, работа продолжается. Против детей младше 14 лет нельзя начать уголовное производство или производство о проступке, надо искать иные решения. Наказание ситуацию также не изменит. Заниматься надо с причинами, с детьми и родителями».
По словам Рист, если несовершеннолетний просит закурить, надо обращаться в полицию. «Если они начинают нарушать общественный порядок, разбрасывать мусор, курить, пить, ругаться матом, следует звонить на номер 112», - рекомендует она.
По ее словам, в этих случаях надо звонить в полицию еще по той причине, что, например, если обнаружится, что где-то в городе что-то сломали, у полиции будут подозреваемые. «К автовокзалу и скейт-парку направляется много патрулей, но этим проблему не решить. Мы неоднократно беседовали с горуправой, что следует предпринять, чтобы в этим местах было безопасно», - говорит Рист.
И что же можно предпринять? По словам молодежного полицейского Алексея Осокина, уже поднималась тема мобильного молодежного работника: «Это человек, который и днем ходит по городу, общается с молодежью, приглашает в молодежный центр, предлагает различные активности. Такое практикуется, например, в Таллинне, горуправа обещала подумать над этим».
Полицейские отмечают, что многие молодые люди приезжают в Раквере из других населенных пунктов. «Мне не нравится госполитика в отношении бесплатных автобусов, поскольку я являюсь молодежным полицейским города Раквере, но после уроков здесь собираются молодые люди со всего уезда. Уезжают с последними автобусами. Более 50 процентов гуляющих вокруг автовокзала подростков не живут в Раквере. Поскольку проезд на автобусах бесплатный, им легко сюда приехать и в чужом городе у них могут возникнуть конфликты. Правда, до полиции мало доходило сообщений, чтобы были драки», - говорит Осокин.
Живущий в Раквере родитель постоянно слышит, как молодые люди говорят о наркотиках. «Слышали, как 13-летние подростки говорили, что в Раквере скоро завезут большое количество экстази, что кто хочет устроить вечеринку, - жалуется родитель. - Я вижу, что родители беспокоятся о своих чадах. С детьми говорят и дома все хорошо, но они все равно порываются шкодничать».
По его словам, дух подростковой шайки настолько силен, что они идут на самые разные вещи. «Старшие делают, младшие повторяют. Дети хорошо знают, что до 14 лет их нельзя призвать к уголовной ответственности и поэтому у них нет страха перед наказанием», - говорит он.