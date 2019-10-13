«Чувствуют безнаказанность»: подростки разгуливали по городу с ножами

Как прокомментирует молодежные шайки в Раквере и нарушение общественного порядка полиция? По словам старшего участкового Раквереского отделения полиции Кристи Рист, шайкой этих молодых людей не назовешь.

«Бандой мы называли несколько лет назад ходивших по Раквере и серьезно мешающих людям молодых людей. Подростки бывают разные и известны места, где они собираются: автовокзал, скейт-парк и рыночная площадь, говорит она. - Мы не отрицаем, что они нарушают общественный порядок. Мы в курсе, что они курят, разбивают и изрисовывают, но такого терроризирования, которое было несколько лет назад, больше нет».

По Facebook некоторое время назад разлетелся пост, где утверждают, что мальчики в возрасте 12-14 лет разгуливают в парке с ножами. «Эта история началась с одного поста в Facebook и его комментирования, где у истории было несколько вариантов. Полиция начала этим заниматься. К счастью, у одного родителя оказалось сильное чувство справедливости и он сам связался с Службой защиты детей и полицией. С этими мальчиками побеседовали, работа продолжается. Против детей младше 14 лет нельзя начать уголовное производство или производство о проступке, надо искать иные решения. Наказание ситуацию также не изменит. Заниматься надо с причинами, с детьми и родителями».

По словам Рист, если несовершеннолетний просит закурить, надо обращаться в полицию. «Если они начинают нарушать общественный порядок, разбрасывать мусор, курить, пить, ругаться матом, следует звонить на номер 112», - рекомендует она.

По ее словам, в этих случаях надо звонить в полицию еще по той причине, что, например, если обнаружится, что где-то в городе что-то сломали, у полиции будут подозреваемые. «К автовокзалу и скейт-парку направляется много патрулей, но этим проблему не решить. Мы неоднократно беседовали с горуправой, что следует предпринять, чтобы в этим местах было безопасно», - говорит Рист.

И что же можно предпринять? По словам молодежного полицейского Алексея Осокина, уже поднималась тема мобильного молодежного работника: «Это человек, который и днем ходит по городу, общается с молодежью, приглашает в молодежный центр, предлагает различные активности. Такое практикуется, например, в Таллинне, горуправа обещала подумать над этим».

Полицейские отмечают, что многие молодые люди приезжают в Раквере из других населенных пунктов. «Мне не нравится госполитика в отношении бесплатных автобусов, поскольку я являюсь молодежным полицейским города Раквере, но после уроков здесь собираются молодые люди со всего уезда. Уезжают с последними автобусами. Более 50 процентов гуляющих вокруг автовокзала подростков не живут в Раквере. Поскольку проезд на автобусах бесплатный, им легко сюда приехать и в чужом городе у них могут возникнуть конфликты. Правда, до полиции мало доходило сообщений, чтобы были драки», - говорит Осокин.

Живущий в Раквере родитель постоянно слышит, как молодые люди говорят о наркотиках. «Слышали, как 13-летние подростки говорили, что в Раквере скоро завезут большое количество экстази, что кто хочет устроить вечеринку, - жалуется родитель. - Я вижу, что родители беспокоятся о своих чадах. С детьми говорят и дома все хорошо, но они все равно порываются шкодничать».