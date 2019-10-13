В России задержан серийный маньяк: его искали 15 лет

Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 15 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственное управление СКР.
По данным следствия, в период с 2004 года по 2017 год на территории города Стрежевой были совершены несколько нападений на женщин, в ходе которых потерпевшие подверглись сексуальному насилию.
Как отмечается в сообщении, исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство.
В ходе расследования сотрудники отдела криминалистики регионального управления СКР более 20 раз выезжали в Стрежевой для проведения следственных действий.
"В результате исследования вещественных доказательств (...) был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого, - сказано в сообщении. - Им оказался 60-летний житель города Стрежевой. Подозреваемый был опознан одной из потерпевших".
В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п."в" ч. 2 ст. 131 УК РФ (в ред. от 26.07.2004), п."б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, два эпизода), п."б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, два эпизода).
Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.